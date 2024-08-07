В мережі неочікувано підлітки підтримали трендом підозрюваного у вбивстві Фаріон

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон отримав у мережі багато фанатів, які підтримали його.

https://glavred.net/ukraine/v-seti-neozhidanno-podrostki-podderzhali-trendom-podozrevaemogo-v-ubiystve-farion-10586366.html Посилання скопійоване

Тренд вбивці Фаріон / колаж: Главред, фото: УНІАН, Фокус

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченко неочікувано в мережі підтримали сотні підлітків. Про це йдеться у матеріалу каналу "Великий Львів".

Після вбивства у Львові мовознавиці Ірини Фаріон у мережі TikTok підлітки розпочали небезпечний тренд, де вони одягаються як підозрюваний у вбивстві та беруть на себе відповідальність за злочин.

відео дня

Тренд могла інспірувати російська пропаганда: усі ролики супроводжуються російською музикою, а сам TikTok, китайська соцмережа, відомий, як розсадник російської пропаганди.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Суть молодіжного тренду – підлітки одягаються в одяг, в який був одягнутий Зінченко, та заявляють, що це нібито вони вбили Фаріон. Окрім того, вони називають підозрюваного своїм кумиром та публікують контент з відповідними написами. Для цього, доречі, фанати Зінченка навіть створили спеціальний хештег.

Останні новини про вбивство Фаріон

Нагадаємо, що 19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Стрілець влучив у скроню мовознавиці. Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики боролися за її життя, проте вона померла.

Пізніше правоохоронці повідомили, що підозрюваного у вбивстві вдалося затримати. Ним виявився 18-річний уродженець Дніпра В'ячеслав Зінченко. Відомо, що під час підготовки злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

26 липня затриманому у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон оголосили підозру і взяли під варту.

Читайте інші новини про вбивство Фаріон:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред