У Новій Каховці самоліквідувався відомий російський пропагандист

Сергій Тветинський не був членом окупаційної адміністрації Херсонщини, проте був тісно з нею пов'язаний.

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Пропагандист з РФ Сергій Тветинський підірвався на міні / Фото: УНІАН, novakahovka.city

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області на міні підірвався відомий пропагандист, калінінградський депутат і адвокат - 61-річний Сергій Тветинський. Він не був членом окупаційної адміністрації Херсонщини, проте був тісно з нею пов'язаний.

Громадянин країни-агресора РФ приїхав в захоплений регіон в минулому році, щоб проповідувати ідеї "руского міра". Тветинський був керівником громадської приймальні партії "Справедлива Росія - За правду" в окупованій Херсонській області, повідомляє Telegram-канал Інформаційний спротив.

Тветинський входив до адвокатської палати Калінінградської області, однак, призупинив свій адвокатський статус з 22 липня 2022 року. Після цього злочинець присвятив себе пропаганді та партійній роботі в тимчасово окупованій Херсонській області.

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Детальні обставини підриву Тветинського на міні невідомі. Відомо лише, що інцидент стався в середу, 26 квітня. За даними ЗМІ, Тветинський супроводжував вантаж, зібраний Таганрогом для російських окупантів на фронті.

Детальні обставини підриву Тветинського на міні невідомі / Фото novakahovka.city

Прокремлівський письменник Захар Прилєпін повідомив на своїй сторінці в соцмережах, що Тветинський був представником його "гуманітарної місії" на півдні України.

Як повідомляв Главред, 27 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області пролунав гучний вибух.

Пізніше мер Іван Федоров повідомив, що в Мелітополі підірвали колаборанта. Йдеться про 42-річного Олександра Міщенка. Колаборант загинув в результаті вибуху в під'їзді будинку, де спрацював вибуховий пристрій. Міщенко помер у лікарні.

Нагадаємо, вранці 22 квітня в Мелітополі у повітря злетів тепловоз з кадировцями. Вибух в районі депо був настільки сильним, що у місцевих жителів тремтіли віконні рами. Після вибуху в небо піднявся великий стовп чорного диму.

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