УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В семи регіонах України виявили новий варіант штаму Дельта

23 грудня 2021, 19:44

У країні вже зафіксовано 12 видів Дельта-штаму.

false
Вчені вважають, що це причина високої смертності / НАН України

В Україні виявили 12 варіантів Дельта-штаму коронавірусу. Серед них - новий - AY.122, який активно поширюється на території Росії і відрізняється важким перебігом хвороби, а також високою смертністю.

"Для дослідження використовували 74 зразки, узятих у хворих з 9 регіонів України в період з 18 листопада по 1 грудня 2021 р. за допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановили, що всі 100% зразків є варіантами штаму Дельта. Вчені виявили в цих зразках 12 різних варіантів штаму Дельта", - відзначили в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України.

Варіант Дельта-штаму AY.122 знайшли у зразках з Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси.

Саме з цим штамом вчені пов'язують високий рівень смертності в країні.

Нагадаємо, в Україні вже почали розмірковувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 23 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 7312 жителів країни.

Кількість хворих коронавірусом в Україні за весь час пандемії

  • захворіли-3 630 391 осіб;
  • одужали-3 393 420 пацієнтів;
  • летальних випадків-94 184;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 598 851.

Читайте також:

viber
Дельта НАНУ пандемія коронавірусу новини України коронавірус новини штами коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «В семи регіонах України виявили новий варіант штаму Дельта». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішимУспіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішим Ретроградна Венера 2021: Овнам - переживання, Дівам - випробування, Водоліям - інтригиРетроградна Венера 2021: Овнам - переживання, Дівам - випробування, Водоліям - інтриги Гороскоп на сьогодні 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиГороскоп на сьогодні 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокуси Велика удача і успіх в грошах: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в січніВелика удача і успіх в грошах: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в січні Місячний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Овнам - обман, Ракам - недруги, Козерогам - удача у всьомуМісячний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Овнам - обман, Ракам - недруги, Козерогам - удача у всьому
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
19:44

В семи регіонах України виявили новий варіант штаму Дельта

19:44

Путін - президент обложеної фортеціПогляд

19:22

Гороскоп на січень 2022 року для Дів обіцяє море радості й задоволень, а також виграш в лотереюВідео

19:11

Бродяча собака стала "мамою" для покинутої дитини з невидаленою пуповиною: несамовиті фото

19:05

Магнітний шторм до 5 балів: як пережити магнітну бурю на РіздвоВідео

Реклама
18:51

Іван Яковина. Президент РФ став занадто нуднимВідеоблоги

18:46

Росія влаштувала шантаж Заходу і стягнула війська до України: в НАТО дізналися про плани МосквиВідео

18:32

У Києві зникла новорічна ялинка вартістю 5 млн гривеньВідео

18:19

У Львові в райраді спортсмен-депутат побився з колегою під час сесіїВідео

18:09

Ціни на бензин зросли на АЗС: скільки коштує паливоВідео

17:50

У Києві шахраї облаштували кафе і виманювали там гроші з багатіївВідео

17:49

Гороскоп на січень 2022 року для Раків: проблеми з грошима, повернення колишнього і новий іміджВідео

17:45

Танкери з СПГ прямують не у Азію, а до країн ЄС: у Європі різко впала ціна на газВідео

17:41

Помер зірка серіалу Вулиці розбитих ліхтарів

17:30

За прикладом Ізраїлю: чому в Україні жінок ставлять на військовий облікПогляд

17:20

Принц Гаррі і Меган Маркл показали шестимісячну дочку - перше фото Лілібет потрапило в Мережу

17:05

Росія перекинула нові сили: у ЗСУ розкрили число військ РФ на кордоні УкраїниВідео

17:01

В МЗС спростували слова Путіна про начебто підготовку Україною операції на ДонбасіВідео

16:48

Тіла викинули в лісі: під Хмельницьким чоловік з коханкою розстріляв свою дружину і задушив дитинуВідео

16:41

Військовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службуВідео

Реклама
16:27

Віталія Козловського складно впізнати - співак кардинально змінив імідж

16:24

В Україні заборонили низку російських товарівВідео

16:09

"Автономія" Донбасу, правки до Конституції і діалог з "ЛДНР": Путін заявив про "вимоги" до УкраїниВідео

16:02

Платіжки, замовлення послуг і скарги: в Україні запустять новий ресурс із комунальних послуг

15:58

Україну атакує потужний антициклон: стала відома дата різкого потеплінняВідео

15:54

Не варто і починати: названі найбільш несумісні пари за знаком ЗодіакуВідео

15:31

Київстар підвищує тариф і змінює умови для абонентів: коли піднімуть ціни

15:28

20-річна Анна Трінчер показала величезні силіконові груди

15:24

Прикмети на 24 грудня: що не можна робити в Ніконов день і як не потрапити в бідуВідео

15:01

"Добросусідські відносини будь-якою ціною": Путін вибухнув заявою на адресу УкраїниВідео

14:56

В Україні зросте податок на нерухомість: хто заплатить 25 тисяч за квартируВідео

14:21

Майбутнє Донбасу, вплив Зеленського і атака на Київ: Путін зробив гучні заяви на адресу УкраїниВідео

13:56

"Потрапив під вплив "нациків": Путін висунув звинувачення ЗеленськомуВідео

13:32

"Ах, це весілля!": на Новий рік на 1+1 відбудеться телепрем'єра фільму Скажене весілля-3Відео

13:26

Аномальна спека: 2022 рік стане одним з найспекотніших в історіїВідео

13:19

Українцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січняВідео

13:18

Умова ненападу РФ на Україну: Путін висунув ультиматумВідео

13:11

Путін побоюється, що Україна "довбане" Росію

13:00

Гороскоп на завтра 24 грудня 2021: Близнюкам – втрати, Дівам - подарунки, Скорпіонам - великі грошіВідео

12:49

Смачний глінтвейн на Новий рік 2022: три найпростіших і секретних рецепта за 5 хвилинВідео

Реклама
12:30

"Накачують озброєннями": Путіну ввижається підготовка Україною операції на ДонбасіВідео

12:19

У мережі показали, як "Велике будівництво" змінило стратегічну трасу Н-10 на Івано-Франківщині

12:10

Засновник фестивалю Червона рута потрапив у ковідне відділення в критичному стані

12:02

Придушила і винесла на мороз: мати намагалася вбити двох дітей, бо "не бачила їхнього майбутнього"

11:56

У РФ масово вербують найманців для "звільнення Новоросії": ЗМІ розкрили деталіВідео

11:41

Заробітчанка з України в Польщі зарізала чоловіка, суд її виправдав

11:28

Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра

11:17

"Ляжечки супер!": сонна Настя Каменських без макіяжу поманила пружними стегнами

11:01

На Одещині 9-річний хлопчик кинув в піч аерозольний балончик – його сестра з опіками в лікарні

10:56

Киянам накрутили тарифи на воду: коли доведеться платити більшеВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти