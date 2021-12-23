В семи регіонах України виявили новий варіант штаму Дельта

Вчені вважають, що це причина високої смертності / НАН України

В Україні виявили 12 варіантів Дельта-штаму коронавірусу. Серед них - новий - AY.122, який активно поширюється на території Росії і відрізняється важким перебігом хвороби, а також високою смертністю.

"Для дослідження використовували 74 зразки, узятих у хворих з 9 регіонів України в період з 18 листопада по 1 грудня 2021 р. за допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановили, що всі 100% зразків є варіантами штаму Дельта. Вчені виявили в цих зразках 12 різних варіантів штаму Дельта", - відзначили в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України.

Варіант Дельта-штаму AY.122 знайшли у зразках з Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси.

Саме з цим штамом вчені пов'язують високий рівень смертності в країні.

Нагадаємо, в Україні вже почали розмірковувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 23 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 7312 жителів країни.

Кількість хворих коронавірусом в Україні за весь час пандемії

захворіли-3 630 391 осіб;

одужали-3 393 420 пацієнтів;

летальних випадків-94 184;

проведено ПЛР-тестувань - 16 598 851.

Читайте також: