У низці міст України відкрилися дільниці для голосування на російських виборах

У Києві відкрилися дільниці для росіян / Посольство Росії в Україні

Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття виборчих дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ. Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

За даними росіян, виборчі дільниці в Україні відкрили в посольстві Росії в Києва та генеральних консульствах у Львів, Одеса і Харків. На цих дільницях посольство країни-агресора пропонує проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ.

Також відомство опублікувало фото з дільниць.

Незалежні спостерігачі та ЗМІ повідомляють про численні порушення. Зокрема – про зникнення та "вкидання" бюлетенів.

Крім того, влада блокує роботу сервісу "Розумне голосування", створеного командою російського опозиціонера Олексія Навального для організованого голосування за альтернативних кандидатів на виборах у Держдуму РФ.

Вибори до Держдуми РФ: