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У Рівненській області невідомий жорстоко вбиd чоловіка разом з його собакою

29 листопада 2021, 22:36

Мотив і причетних до вбивства Олексія встановлюють в поліції.

Національна поліція
Національна поліція / УНІАН

У Рівненській області розшукують невідомого, який довіку забив чоловіка разом з його собакою. Родичі і сусіди не можуть зрозуміти мотив. 56-річний Олексій ворогів і боргів не мав, а з його будинку нічого не зникло.

Так, посеред ночі до прибудови Олексія прийшов невідомий. Цеглою вибив вікна. На гуркіт вибіг господар. Тут його і чекав вбивця, кажуть у поліції.

Родичам Олексія повідомила сусідка вже вранці, яка першою і натрапила на місце злочину. Син викликав поліцію.

Злочинець забив на смерть палицею чоловіка, і його домашню улюбленицю-собаку Муху. Хто і за що міг так розправитися з чоловіком і його собакою ні родичам, ні сусідам невтямки. Це не було пограбування – з квартири нічого не зникло.

Жив Олексій з собачкою в прибудові, кажуть родичі, поки в квартирі ремонт робили. Іноді міг випити, проте нещодавно взагалі кинув.

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Мотив і причетних до вбивства Олексія встановлюють в поліції.

У той же час всі, хто знав Олексія, тепер уважно теж придивляються до спільних знайомих, чи не дивно хтось себе веде. Впевнені, злочин скоїв не чужий.

Сподіваються, вбивцю найближчим часом знайдуть. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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