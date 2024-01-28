У Росії масово горять військкомати: у Британській розвідці пояснили, що відбувається

Пожежі у військкоматах Росії - явний дзвіночок про дестабілізацію в країні.

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У Росії масово горять військкомати / колаж: Главред, фото: Россми, Вікімедіа

У Росії збільшилася кількість нападів на військкомати і подібні установи на території країни. Деяких організаторів пожеж і нападів звинуватили в тероризмі та зраді держави. Про це розповіли у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Згідно із заявою британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії сталося 220 нападів на військкомати. Загалом, у розвідці повідомляють, що за останні півроку на території РФ кількість підпалів збільшилася вдвічі.

При цьому, директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Нарішкін звинувачує винних у підпалах у діях за вказівкою західних чиновників. Однак, експерти припускають, що це свідчить про те, що в російському суспільстві зростає обурення через війну, особливо серед тих, хто буде мобілізований, якщо в країні оголосять другу хвилю мобілізації.

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"Нова мобілізація суперечитиме обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року про те, що нової хвилі не буде, - атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок", - пишуть розвідники.

Також відомо, що більшість тих, хто "палить" військкомати - це пенсіонери або люди похилого віку. Однак також є серед них і неповнолітні.

Ситуація в Росії

Як повідомляв Главред, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж розповів, чи можуть на кордоні з Україною дійсно виникнути "народні республіки". Експерт також зазначив, чи може виникнути "буферна зона" на території РФ. На його думку, на це не погодиться ні Росія, ні Україна.

Також, черговою ціллю Служби безпеки України став Нафтопереробний завод у російському Туапсе. Там сталася потужна пожежа. За даними джерел, безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога об'єкт.

Трохи згодом, російський нафтопереробний завод у Туапсе вимушено зупинив роботу. Один із найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.

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