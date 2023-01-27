У РФ закотили істерику через постачання західних танків Україні: в ОП різко відповіли

Михайло Подоляк нагадав про те, що РФ вторглася в Україну і вбиває мирних жителів.

Михайло Подоляк прокоментував поставки західних танків Україні / колаж фото Вікіпедія, ОПУ

Рішення про постачання західних танків Україні допоможе обороні України від агресії РФ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Таким чином він прокоментував в Twitter істерику спікера МЗС РФ щодо передачі Україні важкої бронетехніки країнами-союзницями.

Представник ОП нагадав про те, що РФ вторглася в Україну і вбиває мирних жителів.

"Як би чітко пояснити російському МЗС та іншим держустановам, що РФ є безумовним ініціатором війни на чужій суверенній території і метою війни проти України є масове вбивство її громадян. Тому немає ніякого "розширення конфлікту з боку НАТО", а є оборона України свого права на життя", - зазначив Подоляк.

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Раніше Захарова озвучила кремлівські штампи про те, що НАТО нібито розширює конфлікт в Україні.

"Хотіли б ще раз нагадати, що будь-яке західне озброєння, яке потрапляє в Україну, стає законною метою для російських збройних сил. Це так, про всяк випадок, щоб потім не було питань... Вони (поставки танків, - ред.) виводять країни Заходу на новий рівень протистояння з нашою країною і нашим народом", - видала нові бредні Захарова.

Нагадаємо, раніше у Москві нервово відреагував на інформацію про постачання Україні західних танків для протидії агресії РФ.

Нові поставки бронетехніки ЗСУ "затягнуть" війну, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Великобританія, інші європейські країни - Польща і т.д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, більш досконалого технологічно військового обладнання для України, - не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, доставити більше Бід державі Україна", - сказав він.

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки 10 танків Abrams. З такою ініціативою виступив президент США Джо Байден.

На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн.

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