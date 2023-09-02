У РФ поскаржилися, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст

Рух автотранспорту Кримським мостом з 00:00 2 вересня було тимчасово перекрито.

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Кримський міст нібито атакував морський безпілотник / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, скріншот

Міноборони країни-агресора РФ заявило, що український морський безпілотник нібито намагався атакувати Кримський міст, але був знищений в акваторії Чорного моря.

Рух автотранспорту Кримським мостом з 00:00 було тимчасово перекрито.

"1 вересня близько 23:15 мск була зроблена спроба завдання терористичного удару по Кримському мосту напівзануреним безекіпажним катером. Український морський безпілотник був своєчасно виявлений та знищений в акваторії Чорного моря", - повідомили в Міноборони РФ у Telegram.

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Також окупанти заявили, що нібито перехопили український дрон над територією Бєлгородської області близько 23:00 1 вересня.

Атаки на Кримський міст

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив подробиці атак на Кримський міст 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023-го.

"Це було непередаване відчуття. Багато місяців розробки і успіх — словами важко таке описати", — сказав глава СБУ.

Операцію з повторного підриву Кримського мосту в СБУ назвали "Морський малюк". Так само називається і нове покоління надводних дронів, які використовує СБУ.

Головне управління розвідки України повідомило, що російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення вже другого порома. Ворог планує затопити щонайменше шість плавзасобів зазначеного типу, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом.

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