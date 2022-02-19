"У РФ будуть плакати за своїми синами": Джонсон жорстко попередив Путіна

Борис Джонсон / GettyImages

Британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив готовність Лондона ввести санкції проти окремих осіб і стратегічно важливих російських підприємств у разі початку Росією військових дій щодо України.

"Якщо Росія вторгнеться в сусідню країну, то ми накладемо санкції на окремих осіб і стратегічно важливі для Росії підприємства. Ми зробимо неможливим для них отримувати фінансові кошти з лондонських ринків капіталу. А потім ми відкриємо матрьошку. "Матрьошку" російських компаній і корпорацій під державним управлінням, щоб виявити стоять за ними фінансово відповідальних", - сказав Джонсон в ході Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, Великобританія і її союзники посилять свої військові потужності і вже збільшили присутність в рамках сил НАТО в Польщі.

При цьому Джонсон заявив, що на даний момент не знає, які плани Росії по Україні.

"Ми не знаємо, що збирається робити президент Путін", - сказав він, додавши, що "спостережувані ознаки - зловісні".

Реклама

"Буде багато російських матерів плакати за своїми синами в разі нової агресії РФ проти України", - сказав він.

Крім того, він не виключив, що напруженість між РФ і Заходом - надовго.

"Ми повинні бути готовими до того, що криза може затягнутися. І тоді Росія буде протягом тривалого часу шукати в наших рядах слабке місце", - вважає Джонсон.

"Поки для цього ще є час, закликаю Кремль до деескалації, до того, щоб відвести війська", - додав прем'єр Великобританії.

Лондон готує удар по путінським олігархам

У свою чергу міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс запевнила, що у разі вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій.

В ході Мюнхенської конференції Трасс відповідала на питання щодо заяви президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".

"Я чула, що президент Зеленський говорив про санкції. Ми рішуче налаштовані створити велику ціну для Росії в разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми зупинимо для олігархів можливість міжнародного руху їхніх коштів, ми зупинимо їхні подорожі, ми ускладнимо доступ російських компаній до фінансових ринків", - сказала Трасс.

читайте такожЗагроза "смерті" Будапештського меморандуму і докір Заходу: що говорив Зеленський у Мюнхені

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Читайте ще: