"У РФ будуть плакати за своїми синами": Джонсон жорстко попередив Путіна

Лондон пообіцяв вдарити по російських олігархах, у разі вторгнення РФ в Україну.
Британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив готовність Лондона ввести санкції проти окремих осіб і стратегічно важливих російських підприємств у разі початку Росією військових дій щодо України.
"Якщо Росія вторгнеться в сусідню країну, то ми накладемо санкції на окремих осіб і стратегічно важливі для Росії підприємства. Ми зробимо неможливим для них отримувати фінансові кошти з лондонських ринків капіталу. А потім ми відкриємо матрьошку. "Матрьошку" російських компаній і корпорацій під державним управлінням, щоб виявити стоять за ними фінансово відповідальних", - сказав Джонсон в ході Мюнхенської конференції з безпеки.
За його словами, Великобританія і її союзники посилять свої військові потужності і вже збільшили присутність в рамках сил НАТО в Польщі.
При цьому Джонсон заявив, що на даний момент не знає, які плани Росії по Україні.
"Ми не знаємо, що збирається робити президент Путін", - сказав він, додавши, що "спостережувані ознаки - зловісні".
"Буде багато російських матерів плакати за своїми синами в разі нової агресії РФ проти України", - сказав він.
Крім того, він не виключив, що напруженість між РФ і Заходом - надовго.
"Ми повинні бути готовими до того, що криза може затягнутися. І тоді Росія буде протягом тривалого часу шукати в наших рядах слабке місце", - вважає Джонсон.
"Поки для цього ще є час, закликаю Кремль до деескалації, до того, щоб відвести війська", - додав прем'єр Великобританії.
Лондон готує удар по путінським олігархам
У свою чергу міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс запевнила, що у разі вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій.
В ході Мюнхенської конференції Трасс відповідала на питання щодо заяви президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".
"Я чула, що президент Зеленський говорив про санкції. Ми рішуче налаштовані створити велику ціну для Росії в разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми зупинимо для олігархів можливість міжнародного руху їхніх коштів, ми зупинимо їхні подорожі, ми ускладнимо доступ російських компаній до фінансових ринків", - сказала Трасс.
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Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
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