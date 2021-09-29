Жінка у Кропивницькому залишила у пологовому вже 8 дітей: останніми народила двійнят

Хлопчики повністю здорові / скріншот відео "Суспільне"

У Кропивницькому в пологовому будинку зараз перебувають покинуті мамою немовля. Дітям підшукують нову сім'ю.

Двоє братів-двійнят - Ілля та Валентин народилися в серпні цього року, але відразу після їх появи на світ, їх мати написала відмову, пише "Суспільне".

"У жінки - це сьомі пологи, під час вагітності у лікарів вона не спостерігалася. Від попередніх шести дітей мати або відмовлялася, або їх забирали соціальні служби, через неналежні умови догляду та проживання",- розповіла керівник відділення другого етапу виходжування дітей пологового будинку Тетяна Озимай.

Один з хлопчиків був трохи слабшим і потребував допомоги, але вони дуже швидко одужали.

Читайте такжеДістав з коляски і зник: у Запоріжжі неадекват викрав немовля"Зараз це здорові діти, які набрали майже п'ять кілограмів ваги і чекають своїх батьків", - розповіли в пологовому будинку.

Раніше ми розповідали, що на Вінниччині породілля кинула свою здорову новонароджену дочку, а сама пропала, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе. Тепер жінка хоче повернути дитину.

Також повідомлялося, що львівські медики врятували немовля, яке народилося без стравоходу. Мати, як тільки дізналася діагноз малюка, відразу від нього відмовилася. Але лікарі прооперували його і цілих 4 місяці виходжували, поки він не одужав після операції.