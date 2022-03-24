У переговорах між РФ і Україною все вирішує Зеленський, а не Путін - Подоляк

Подоляк / УНІАН

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в переговорному процесі Києва з Москвою сьогодні не вирішує Володимир Путін.

За його словами, зараз головний у переговорному процесі саме Володимир Зеленський.

"Все вирішує сьогодні не пан Путін, а пан Зеленський. Тому що так, як працює Україна і це вже світ визнав: так, як працює президент України з точки зору оборонного менеджменту, військово-економічного менеджменту та інформаційного менеджменту, ніхто поруч не стоїть. Сьогодні правила задає пан Зеленський. Друге: світ просто ще не може зламати себе з точки зору того, що робить Російська Федерація, і більш дієво втрутитися в цю ситуацію. Але ще пару днів і цей перелом відбудеться остаточно. Країни вже зрозуміють, що не треба вже промовляти нафтове ембарго, треба закривати порти або не треба. Це буде робитися автоматично. Тому що немає сенсу вести діалог з варварами", - заявив Подоляк в інтерв'ю виданню Новое время.

Михайло Подоляк пояснив, навіщо Україна взагалі веде переговори з країною-агресором.

"Переговорний процес ми ведемо не тому, щоб щось затягнути. Ми розуміємо, що фундаментально Україну зламати неможливо. Ми розуміємо, що все вирішуватиме ВСУ. Збройні Сили України доведуть все до кінця. Питання - яку ціну ми за це заплатимо: нашими містами, нашою цивільною інфраструктурою? Чим далі, тим росіяни будуть воювати все більше і більше з цивільним населенням, а не з військовим. Вони будуть тікати від наших військових і будуть вбивати цивільних громадян. Ми собі не можемо цього дозволити", - підкреслив він.

Подоляк додав, що чим далі затягуються ці переговори і війна, тим менше у РФ шансів залишитися державою.

читайте також"Складно дуже, іноді скандально": Зеленський про переговори з Росією

Переговори України та Росії

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви за дозволом збройної конфронтації можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна як і раніше вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантії безпеки і "політичне врегулювання спірних територій".

Раніше Зеленський заявив про те, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми Росії на це не піде ні влада, ні народ.

Читайте також: