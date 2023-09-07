В Олешках підірвали авто із працівниками ФСБ, які мордували українців

В Олешки окупанти навідувалися для фільтраційних заходів і також, щоб катувати громадян України.

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На Херсонщині підірвали працівників ФСБ / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

7 вересня у тимчасово окупованих Олешках, що у Херсонській області, підірвалась автівка із двома працівниками російської ФСБ та військовими.

Як повідомили джерела Української правди в СБУ, що у результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший - у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто - поранені.

За інформацією УП, до вибуху причетна Служба безпеки України. Підірвані фсбшники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і також, щоб катувати громадян України.

відео дня

В Олешках підірвали автівку із ФСБшниками / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як на Херсонщині підірвали авто із окупантами:

Нагадаємо, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму. За словами Сергія Братчука, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у Повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

Під Маріуполем 50 окупантів привезли в лікарню, 13 померли. Удар по базі окупантів відбувся у понеділок, 14 серпня. Частину поранених загарбників розмістили у селищі Мангуш, частину – в Маріуполі.

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