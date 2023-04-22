"В оточення Путіна буде 2 виходи": Маломуж спрогнозував реакцію Кремля на успіх контрнаступу ЗСУ

Коли українські воїни глобально підуть на звільнення територій, то башти Кремля почнуть змагатися між собою, адже постане питання про слабкість режиму.

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Маломуж спрогнозував дії Кремля у разі успішного контрнаступу ЗСУ/ сайт Кремля, Главред

Країна-агресорка Росія на перших етапах контрнаступу Збройних сил України намагатиметься закрити діри на фронті за допомогою перекидання туди додаткових ресурсів. Проте коли в Кремлі зрозуміють, що вони програють, тоді башти Кремля почнуть змагатися між собою.

Оточення Путіна розумітиме, що за поразку відповідатимуть всі, тому воно може піти на один з двох кроків: або політично, юридично чи фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна від влади, або здати його в суд. Таку думку висловив ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

За словами генерала, на першому етапі наступальних операцій українського війська російські загарбники будуть намагатися перекинути резерви, закрити діри та, можливо, задіяти додаткові ресурси включно з авіацією. Тому Україні важливо отримати від партнерів системи ППО фронтового рівня, які можуть збивати літаки, дрони і швидко переорієнтуватися на прикриття наступальних позицій українських військових.

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"Тому у цій ситуації росіяни кидатимуть усе те, що ще зможуть кинути. Тобто задіювати авіацію, завдавати ударів дронами та ракетними системами, які можуть діставати до 40-50 кілометрів на кшталт "Смерчів" та "Ураганів", а також частково задіювати балістичні ракети, якими вони били по цивільних об’єктах для зниження темпів просування військ", – зазначає Маломуж.

Проте у російських загарбників уже не лишилося багато ефективної та швидкої зброї і техніки, адже їхні резерви в основному вичерпані. Тому вони також намагатимуться маневрувати.

Путіна в РФ можуть скинути внаслідок контрнаступу ЗСУ

У разі активного звільнення українськими військовими окупованих росіянами територій у країні-агресорці РФ почнеться змагання у вищих прошарках влади, адже постане питання про слабкість режиму.

"Сам Путін, який теж буде відповідальним за поразку, вважатиметься вже не таким сильним, і тоді представники спецслужб, яких Путін задіяв сьогодні для контролю свого оточення, військових та політиків, діятимуть більш сміливо", – прогнозує Маломуж.

Оскільки назріває велика поразка російських окупантів й оточення Путіна розуміє, що відповідати за неї будуть всі, воно шукатиме способи уникнути цього. Тому наближені до російського диктатора особи можуть діяти за одним із двох сценаріїв: або політично, юридично чи фізично усунути Путіна від влади, або здати його в суд.

Після усунення Путіна або передачі його в суд еліти РФ будуть сподіватися на отримання індульгенції, роблячи наголос на тому, що вони, мовляв, цим вберегли світ від подальших дій диктатора РФ, зокрема й від використання ядерної зброї.

"З іншого боку, вони мотивуватимуть це збереженням режиму, щоб це не призвело до розвалу РФ та неконтрольованості ядерної зброї між різними сегментами розчленованої Росії. Відповідно, вони намагатимуться домовлятися із Заходом щодо проходження усіх етапів – умовної капітуляції, репарацій і забезпечення певного перехідного періоду у Росії та збереження контролю над ядерним потенціалом", – підсумував Маломуж.

Війна в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також раніше заявив, що Україна має перемогти країну-агресорку Росію у війні, РФ не повинна досягнути успіху. При цьому таке агресивне повномасштабне вторгнення не повинно зійти РФ з рук. Проте досягнути перемоги над російськими окупантами можна не лише на полі бою, вважає він.

Раніше колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес спрогнозував, що контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів, головним завданням українських військових буде ізоляція тимчасово окупованого Криму. За його словами, у разі успішної реалізації цього плану Україна може перемогти у війні проти РФ ще до кінця 2023 року. Але умовою для досягнення такого результату є надання необхідної зброї західними партнерами.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зазначав, що Україні потрібно більше не лише зенітно-ракетних комплексів, а й ракет до них, щоб ефективно протидіяти атакам країни-агресорки Росії. Наша держава лише за осінь та зиму 2022-2023 років витратила 1,5 тисячі ракет для знищення повітряних цілей російських окупантів, якими ті атакували українську інфраструктуру і не тільки.

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