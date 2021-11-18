В одному з регіонів України запровадили комендантську годину: що сталося

Комендантська година в Первомайську / УНІАН

У Миколаївській області в Первомайську для дітей і підлітків до 18 років запровадили комендантську годину.

Відповідне рішення прийняли, щоб убезпечити життя неповнолітніх, повідомляє пресслужба Першотравневої міськради.

"Дітям без супроводу батьків в осінньо-зимовий період заборонено відвідувати розважальні заклади та заклади громадського харчування після 21:00. У весняно-літній період-після 22:00", - йдеться у тексті рішення.

Неповнолітнім заборонено:

відвідувати заклади громадського харчування та розважальних закладів після 21:00 з вересня по лютий і після 22:00 з березня по серпень;

відвідувати інтернет-кафе, комп'ютерні клуби, читальний зал міської бібліотеки під час навчального процесу протягом навчального року з 8:00 до 14:00.

Керівники магазинів і закладів громадського харчування мають право вимагати у відвідувачів документи, що засвідчують особу з 22:00 до 06:00.

Реклама

Карантин в Україні

Червона зона карантину в Україні розширитися. Тепер до неї включили Вінницьку область. Третім регіоном поповнилася жовта зона - карантин пом'якшили в Чернівецькій області.

Згідно з даними МОЗ на ранок четверга, 18 листопада, жорсткий карантин в Україні діє вже на території 18 областей в тому числі і Миколаївської області.

Читайте також: