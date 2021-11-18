В одному з регіонів України запровадили комендантську годину: що сталося

Таке рішення прийняли, щоб убезпечити життя неповнолітніх.
У Миколаївській області в Первомайську для дітей і підлітків до 18 років запровадили комендантську годину.
Відповідне рішення прийняли, щоб убезпечити життя неповнолітніх, повідомляє пресслужба Першотравневої міськради.
"Дітям без супроводу батьків в осінньо-зимовий період заборонено відвідувати розважальні заклади та заклади громадського харчування після 21:00. У весняно-літній період-після 22:00", - йдеться у тексті рішення.
Неповнолітнім заборонено:
- відвідувати заклади громадського харчування та розважальних закладів після 21:00 з вересня по лютий і після 22:00 з березня по серпень;
- відвідувати інтернет-кафе, комп'ютерні клуби, читальний зал міської бібліотеки під час навчального процесу протягом навчального року з 8:00 до 14:00.
Керівники магазинів і закладів громадського харчування мають право вимагати у відвідувачів документи, що засвідчують особу з 22:00 до 06:00.
Карантин в Україні
Червона зона карантину в Україні розширитися. Тепер до неї включили Вінницьку область. Третім регіоном поповнилася жовта зона - карантин пом'якшили в Чернівецькій області.
Згідно з даними МОЗ на ранок четверга, 18 листопада, жорсткий карантин в Україні діє вже на території 18 областей в тому числі і Миколаївської області.
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