На Київщині автобус потрапив у масштабну ДТП, є постраждалі

Під Обуховом автобус потрапив у ДТП / Патрульна поліція

Біля міста Обухів Київської області сьогодні трапилася аварія за участю пасажирського автобусу і вантажівки. Відомо про постраждалих, повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області.

Подробиці аварії, яка трапилась близько 15:00, невідомі, втім судячи з фото - в результаті ДТП, автобус з пасажирами перекинувся.

Зазначається, що є постраждалі.

Також можливе утруднення руху в напрямку Кагарлика.

"Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи зазначену інформацію", - пише пресслужба поліції.

Реклама

Раніше Главред писав про те, що на проспекті Степана Бандери нетверезий водій вантажівки 15 жовтня збив двох пішоходів - редактора "Суспільного " Олександра Зінченка та його товариша Олександра Шибицького.

Винуватець аварії зник з місця події, а другий потерпілий помер у лікарні, не доживши тиждень до 25-річчя.

Зрештою водія, який наїхав на чоловіків, таки затримали і взяли під варту без права внесення застави.