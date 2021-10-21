На Київщині автобус потрапив у масштабну ДТП, є постраждалі

Подробиці аварії, яка сталася близько 15:00, невідомі. Судячи з фото - в результаті ДТП, автобус із пасажирами перекинувся.
Біля міста Обухів Київської області сьогодні трапилася аварія за участю пасажирського автобусу і вантажівки. Відомо про постраждалих, повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області.
Подробиці аварії, яка трапилась близько 15:00, невідомі, втім судячи з фото - в результаті ДТП, автобус з пасажирами перекинувся.
Зазначається, що є постраждалі.
Також можливе утруднення руху в напрямку Кагарлика.
"Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи зазначену інформацію", - пише пресслужба поліції.
Раніше Главред писав про те, що на проспекті Степана Бандери нетверезий водій вантажівки 15 жовтня збив двох пішоходів - редактора "Суспільного " Олександра Зінченка та його товариша Олександра Шибицького.
Винуватець аварії зник з місця події, а другий потерпілий помер у лікарні, не доживши тиждень до 25-річчя.
Зрештою водія, який наїхав на чоловіків, таки затримали і взяли під варту без права внесення застави.