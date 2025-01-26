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В Одесі працівники ТЦК нібито викрали та побили сина відомої журналістки: деталі

Маріна Фурман
26 січня 2025, 17:50оновлено 26 січня, 18:39
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Стався черговий резонансний випадок за участю представників ТЦК.
мобилизация, резерв
В Одесі стався неприємний інцидент за участю працівників ТЦК / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Працівники ТЦК начебто вивезли сина Вікторії Колтунової за межі міста та побили його
  • Наразі чоловік потребує повторної операції
  • В Одеському ТЦК розпочали розслідування

Письменниця і журналістка Вікторія Колтунова заявила, що працівники ТЦК нібито схопили її сина Максима і вивезли за місто попри те, що в нього є документи, які засвідчують відстрочку від мобілізації. Історію жінка розповіла у своєму Facebook.

Вона зазначила, що її сина нібито за містом били близько трьох годин. До того ж вимагали гроші - інакше, мовляв, він вирушить "на Заньковецьку".

відео дня

"Били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу. У нього відламані три ребра, проколота легеня ребром, крововилив у легеню, забій селезінки та струс мозку", - написала вона, додавши, що наразі син в лікарні, йому вже зробили операцію.

Реакція ТЦК

У неділю, 26 січня зʼявилася реакція Одеського ОТЦК на заяву про викрадення та побиття Максима Колтунова. У ТЦК повідомили, що наразі здійснюється службова перевірка.

"Створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків. Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту", - написали у ТЦК.

До того ж співробітники військкомату додали, що категорично засуджують будь-які прояви насильства чи поведінку, яка принижує людську гідність. Тоді як військові та співробітники ТЦК повинні діяти лише в рамках закону, дотримуючись Кодексу поведінки військовослужбовця та прав людини.

"Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання подібним інцидентам. З особовим складом проводяться навчання з питань дотримання прав людини та впроваджено додаткові механізми внутрішнього контролю."Тримаймо стрій та залишаймося вірними нашим принципам!", - резюмували в Одеському ТЦК.

Інциденти з ТЦК - останні новини

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили відео, на якому, ймовірно, працівники військкомату застосовують фізичну силу до чоловіка. Згодом у Львівському обласному ТЦК відреагували на інцидент. Там розповіли, що 7 січня група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП міста Львова виявила громадянина України, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Також чоловік не мав при собі військово-облікових документів. Крім того, за їхніми даними, військовозобов'язаний відмовився від уточнення даних, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя.

Як писав Главред, 28 грудня у Київській області на одному з блокпостів стався інцидент за участі ТЦК. За даними правоохоронців, під час перевірки водій відмовився надати документи, що підтверджують його особу. Після цього він продовжив рух автомобілем та здійснив наїзд на працівника ТЦК. У відповідь на це працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу транспортного засобу.

Раніше у мережі розлетілося скандальне відео. На ньому у Вишгороді на Київщині поліцейські та люди у військовій формі намагалися змусити чоловіка вийти з авто для перевірки військово-облікових даних.

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ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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