Під Одесою прогриміли вибухи під час повітряної тривоги, є 2 влучання: подробиці

За попередніми даними, внаслідок атаки окупантів постраждали троє людей.

https://glavred.net/ukraine/v-odesse-progremeli-vzryvy-vo-vremya-trevogi-mestnye-vlasti-obratilis-k-grazhdanam-10515781.html Посилання скопійоване

В Одесі прогриміли вибухи під час тривоги/ коллаж: Главред, фото: скрін

В Одесі ввечері у п’ятницю, 10 листопада, прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Про вибухи у місті повідомили журналісти "Суспільне. Одеса". У той же час місцева влада закликала жителів двох районів області перебувати в укриттях.

"Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", – написав у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

відео дня

Повітряна тривога в Одесі та Одеській області тривала 23 хвилини, її відмінили близько 20:00.

Було два влучання, є постраждалі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер пізніше повідомив, що під час вечірніх повітряних тривог були два влучання в Одеському районі. Три людини постраждали.

"Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє літніх людей (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці. Бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання", – зазначив Кіпер.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, 7 листопада біля Кривого Рогу був "приліт", окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту. Російські загарбники нанесли удар по одному з інфраструктурних об’єктів, повідомила влада області.

У ніч на 10 листопада РФ атакувала Україну 6 "шахедами" і 2 ракетами. Під ударом були п'ять областей України – Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Полтавська та Київська. Силам ППО вдалося збити 5 дронів і одну ракету Х-59.

У Повітряних силах повідомили, що в Україні повітряні тривоги будуть довшими. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що в Україні може збільшитися тривалість повітряної тривоги. Все через зліт російського винищувача МіГ-31К – носія аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Окупанти відпрацьовують завдання по більш тривалому знаходженню літака в повітрі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.