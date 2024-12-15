У Миколаєві прогримів вибух: унаслідок прильоту дрона є постраждалі

У неділю вранці росіяни атакували дроном об'єкт інфраструктури в Миколаєві.

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Миколаїв атакували дрони-камікадзе / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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РФ атакувала Миколаїв БПЛА в неділю вранці

У результаті двоє працівників дістали поранення

Безпілотник Shahed армії країни-агресора РФ атакував Миколаїв у неділю вранці, 15 грудня, унаслідок чого є постраждалі.

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Про ворожий удар розповів у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його даними, у неділю вранці росіяни атакували дроном об'єкт інфраструктури в Миколаєві, внаслідок чого двоє працівників дістали поранення.

Кім також повідомив, що на місце виїхали рятувальні служби.

"Поки що без деталей", - додав він.

Зі свого боку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram уточнив, що армія країни-агресора РФ атакувала місто БпЛА.

"Вранці російський агресор атакував місто БпЛА типу Shahed 131/136. Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників", - написав він.

/ Инфографика: Главред

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, у п'ятницю, 13 грудня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працювали сили ППО.

Під масованим ударом країни-агресора РФ перебувала енергетика всієї України. Через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

Ракетна атака на Україну тривала майже три години, тоді як атака БпЛА тривала цілих 11 годин. Небезпечною ситуація була для Стрия, Бурштина, Одеси, Київської агломерації, Кременчука, Харківщини.

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