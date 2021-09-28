У Мін'юсті порадили українцям купувати в'язниці замість квартир: "Стан - заходь і живи"

Міністр юстиції Денис Малюська назвав попередні ціни / УНІАН

До Фонду державного майна для продажу на аукціонах Міністерство юстиції передало ще три виправні колонії. Установи розташовані на територіях Волинської, Івано-Франківської та Львівської областей.

"Кажуть що ціни на класичне житло останнім часом постійно зростають. Купувати активи на зростанні ціни - тактика така собі. Є гроші - купуйте краще в’язниці!", — повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці Facebook.

За його словами, нові аукціони стартують вже восени. Тому, міністр радить поки переглянути об'єкти та відкласти гроші вже зараз.

Як зазначено в повідомленні, Мін'юст пропонує українцям придбати Ковельську колонію із земельною ділянкою 4,86 га (Стартова ціна 41 624 692 грн). Її стан Малюська оцінив - "заїжджай і живи".

Фото: Facebook Denis Malyuska

Івано-Франківська Колонія №12, яка також буде виставлена на аукціон, розташована на земельній ділянці понад 67 га (Стартова ціна 7 858 392 грн). Глава Мін'юсту зазначив, що дана ділянка може підійти для розміщення гольф-клубу.

Реклама

Фото: Facebook Denis Malyuska

Площа третьої установи - Миколаївської виправної колонії №50 у Львівській області, займає 15,5 га (Стартова ціна – 17 116 000 грн). Цю будівлю Малюська охарактеризував, як "економ-варіант".

Фото: Facebook Denis Malyuska

Нагадаємо, в Україні на аукціоні продали першу в'язницю - нею стала Львівська виправна колонія №48, яка "пішла з молотка" за 377 мільйонів 500 тисяч гривень. У торгах взяли участь 7 учасників і це перший продаж "великого розпродажу в'язниць".

Також ми повідомляли, що наприкінці весни 2020 року Денис Малюська заявив про запуск проекту платних камер в українських слідчих ізоляторах.

За словами чиновника, їх створили, щоб заробляти гроші на ремонт у безкоштовних камерах, ліквідувати корупцію на розподілі між камерами та знизити витрати на виконання рішень Європейського суду з прав людини.