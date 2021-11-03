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В Україні почнуть забирати автомобілі у "водіїв-гонщиків": що відомо

3 листопада 2021, 12:03

Такий вид покарання придумали через численні смертельні ДТП.

ДТП
В Україні у неплатників штрафів забиратимуть авто / ua.depositphotos.com

У водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за істотне перевищення швидкості на міських автошляхах – забиратимуть автомобілі, заявили в Міністерстві юстиції.

За словами заступника відомства Андрія Гайченка, поштовхом до такого радикального рішення стала недавня смертельна ДТП з Infiniti в Харкові, коли неповнолітній гнав на червоне світло та збив легковик. Тоді одна людина загинула, ще троє опинилися в лікарні.

Пізніше з'ясувалося, що підлітку, який не може мати водійське посвідчення, машину купила мати. Хлопець не раз у місті порушував швидкісний режим та не звертав уваги на зауваження та протоколи поліції.

Поки умовною "цифрою реагування" вибрано перевищення швидкості в 150 км на годину. Виконавці за наявності законних підстав ініціюватимуть та проводитимуть спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких порушників швидкісного режиму.

"Якщо людина дозволяє собі їздити по місту зі швидкістю понад 150 км/год, то вона повинна за це відповідати. Особливо за умови, що вона не тільки порушує швидкісний режим, але і не платить штрафи за такими перевищеннями. Водії з такою манерою пересування наражають на небезпеку звичайних громадян", – підкреслив Андрій Гайченко.

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Ще одна резонансна ДТП сталася в 2017 році там же - у Харкові, тоді загинули шестеро пішоходів. Саме в цьому місті, кажуть у Мін'юсті, виконавча служба і почне вилучати автомобілі у неплатників штрафів.

Далі цю ініціативу перенесуть до столиці, а потім таке покарання діятиме по всій Україні.

viber
ДТП штрафи на дорогах ДТП у Харкові
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