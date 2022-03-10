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У Мінінфраструктури показали альтернативні маршрути зі Сходу на Захід України

10 березня 2022, 15:48

Відомство закликає громадян користуватися альтернативними маршрутами, щоб розвантажити основні магістралі.

Українцям показали альтернативні маршрути зі Сходу на Захід України/ Мінінфраструктури

Затори на основних магістралях країни створюють проблему з проїздом гуманітарного транспорту, а тому Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі Сходу на Захід України.

Мапи маршрутів опублікувала Facebook-сторінка Мінінфраструктури.

"Ми спеціально обирали маршрути, де висока якість дорожнього покриття; менше блокпостів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у держустанові запропонували альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку) для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом.

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