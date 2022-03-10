У Мінінфраструктури показали альтернативні маршрути зі Сходу на Захід України

Українцям показали альтернативні маршрути зі Сходу на Захід України/ Мінінфраструктури

Затори на основних магістралях країни створюють проблему з проїздом гуманітарного транспорту, а тому Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі Сходу на Захід України.

Мапи маршрутів опублікувала Facebook-сторінка Мінінфраструктури.

"Ми спеціально обирали маршрути, де висока якість дорожнього покриття; менше блокпостів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у держустанові запропонували альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку) для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом.