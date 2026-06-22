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У МЗС пояснили, чому Навроцького не запросили на важливу конференцію в Польщі

Олексій Тесля
22 червня 2026, 23:50
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Кароль Навроцький висловлював невдоволення тим, що його не запросили на конференцію.
Кароль Навроцький
Кароль Навроцький не отримав запрошення на важливу зустріч / Колаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України
  • Основна увага на конференції буде приділена питанням безпеки та оборони

Президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться у Гданську.

Як пояснили в Міністерстві закордонних справ України в ефірі інформаційного марафону, ситуація пов’язана насамперед із внутрішньополітичними процесами в самій Польщі.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, навколо заходу сформувався несприятливий інформаційний фон, спричинений польсько-українськими розбіжностями.

Тихий розповів, що Навроцький порушував це питання під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським і висловлював невдоволення тим, що його не запросили на конференцію.

"Це захід прем’єра Дональда Туска. Тобто тут ми знову бачимо цю політичну складову, яка на сьогодні існує в Польщі", — зазначив він.

Представник українського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що цього року основна увага на конференції буде приділена питанням безпеки та оборони. За його словами, учасники зосередяться не лише на фінансуванні відновлення країни, а й на механізмах захисту України, які допоможуть зменшити масштаби майбутніх руйнувань.

Нагадаємо, Конференція з відновлення України відбудеться 25–26 червня у Гданську.

Відмова від польських нагород: реакція українських президентів

Третій президент України Віктор Ющенко ухвалив рішення відмовитися від польського ордена Білого орла. Цей крок було зроблено на знак протесту проти ініціатив, пов’язаних із переглядом рішення про нагородження президента України Володимира Зеленського.

Ющенко заявив, що після дій польської сторони більше не вважає за можливе залишатися володарем ордена Білого орла, яким був удостоєний ще в 1997 році.

Пізніше аналогічне рішення ухвалив і п’ятий президент України Петро Порошенко, також відмовившись від польської державної нагороди.

Скандал навколо ордена Білого орла — новини за темою

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла. Тоді в соцмережах публічно пояснили, що це рішення пов’язане з присвоєнням підрозділу Збройних сил України назви "Героїв УПА".

Нагадаємо, раніше глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький оприлюднив подробиці. За його словами, позбавлення ордена було виваженим кроком після надання Україні часу на зміну позиції щодо назви підрозділу УПА, при цьому польська сторона відкидає звинувачення у стратегічній помилці.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський надіслав орден Білого орла президенту Польщі "Новою поштою". Володимир Зеленський пояснив, чому повернув Польщі орден Білого орла, та висловився щодо майбутнього українсько-польських відносин.

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Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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