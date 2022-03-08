Росія за 13 днів війни втратила стільки техніки, скільки не втрачала за 30 років

Володимир Зеленський / Reuters

Російська армія в ході військової агресії проти України втратила вже близько півсотні літаків і більше 12 тисяч чоловік солдат з офіцерами (без урахування полонених і поранених). Про це заявив на своєму онлайн-брифінгу президент України Володимир Зеленський.

"Росія за останні 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів війни в Україні", – заявив український лідер.

Керівник держави під час звернення до українців зазначив, що ЗСУ та територіальна оборона знищує окупантів всюди.

"Але ще достатньо залишилося ракет для терору. Ще достатньо 500-кілограмових бомб, щоб скидати їх на нас. На звичайних людей", - підсумував президент України.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до західних партнерів з проханням закрити небо над Україною або терміново надати бойові літаки і системи ППО, щоб захистити країну від російських ракет.

"Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки. Це зрозуміло. Зруйновані панельні багатоповерхівки. Знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, "Гради", міномети проти людей. Це саме в нашій країні, яка завжди хотіла миру понад усе", - зазначив глава держави.