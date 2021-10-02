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У Маріуполі чоловік на очах у дитини зарізав нового коханого своєї колишньої та викрав 9-річну дочку

2 октября 2021, 14:53

Чоловік був нетверезий, перебував у нестабільному емоційному стані, тому не хотів відпустити дівчинку і погрожував усіх вбити.

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Чоловік вбив людину на очах у двох дітей / Фото dn.npu.gov.ua

У Маріуполі раніше судимий 48-річний чоловік прийшов у будинок своєї колишньої дружини, на очах своєї 9-річної дочки убив нового обранця екскоханої та викрав дитину.

Про подію копам повідомила 12-річна дочка загиблого чоловіка, передає пресслужба Нацполіції Донецької області.

"Допоможіть, мого тата зарізав знайомий", - таке повідомлення надійшло в поліцію Маріуполя 1 жовтня о 19:40.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце пригоди, виявила на кухні тіло 45-річного чоловіка з сімома ножовими пораненнями.

"Було встановлено, що до потерпілого та його дружини прийшов її колишній чоловік. У квартирі також знаходилися дві дівчинки 12 і 9 років. Між чоловіками стався конфлікт, і гість вбив господаря на очах своєї дитини. Підозрюваний зник, забравши з собою дочку. А старша дівчинка, батько якої став жертвою жорстокого злочину, попросила допомоги у правоохоронців", - повідомили в поліції.

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Впродовж двох годин зловмисника розшукали. Поліція оточила будинок, проте наблизитися до правопорушника було неможливо. Він сів на сходах, що ведуть в підвал, разом з дочкою і двома "стволами" вогнепальної зброї.

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Зловмисника вдалося затримати/ dn.npu.gov.ua

В дію ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім", якою керував в.о. начальника поліції Донецької області Артем Кисько. Він особисто вів переговори з нападником, заспокоюючи його і вмовляючи відпустити дитину, щоби дівчинка не постраждала.

Зловмисник був нетверезий та перебував у нестабільному емоційному стані, тому не хотів відпустити доньку та погрожував усіх вбити.

Поліцейські встановили, що у чоловіка є знайомий, який має на нього вплив, і звернулися до нього з проханням про допомогу. 42-річний Вадим Бодня ризикнув собою заради дитини, зміг знайти підхід до товариша і вивів налякану дівчинку. Тепер з нею працюватимуть психологи.

Зловмисника затримали спецпризначенці та патрульні поліцейські. У нього вилучили ніж зі слідами крові, пістолет і саморобну зброю. Крім цього, на вулиці поліція знайшла закривавлені джинси, які підозрюваний викинув у спробі приховати докази вбивства.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Главред, в кінці серпня в квартирі на проспекті Правди в Подільському районі випадково знайшли останки тіла 40-річної уродженки Черкаської області. До скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік.

За даними поліції, під час чергового з'ясування стосунків чоловік схопив ніж і завдав їм близько 15 ударів в живіт і груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло та поклав фрагменти в морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але незабаром виїхав до міста Черкаси.

Наприкінці вересня на одній з автозаправних станцій у Києві пасажир таксі вбив чоловіка, захищаючи заправника. Інцидент стався на проспекті Романа Шухевича.

Пасажир таксі сів в авто і поїхав, але через кілька хвилин повернувся і викликав швидку. Медики констатували смерть потерпілого, якому було 45 років. За версією правоохоронців, він у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до працівника заправки, пасажир таксі за нього вирішив заступитися, але не розрахував сил.

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