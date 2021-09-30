Хотів просто втихомирити, але вбив: подробиці смертельної бійки на АЗС у Києві

На АЗС у Києві сталося вбивство/ Фото kyiv.npu.gov.ua

На одній з автозаправних станцій у Києві пасажир таксі вбив чоловіка, захищаючи заправника. Інцидент стався на проспекті Романа Шухевича.

У Мережу потрапили кадри, як чоловік з рюкзаком на плечі щось пояснює оператору АЗС, потім з таксі виходить пасажир, починається словесний конфлікт. Потім він завдає ударів в живіт і голову. Чоловік впав і більше не зміг встати, передає ТСН.

Пасажир таксі сів в авто і поїхав, але за кілька хвилин повернувся і викликав швидку. Медики констатували смерть потерпілого, якому було 45 років. За версією правоохоронців, він у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до працівника заправки, пасажир таксі за нього вирішив заступитися, але не розрахував сил.

"Він одразу дочекався прибуття поліцейських, намагався надавати допомогу, але, відповідно до висновків судмедексперта, смерть настала одразу", — розповів прокурор Дніпровської окружної прокуратури Києва Юрій Устенко.

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Підозрюваному - 26 років, він ніколи не був судимий. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Хлопцю загрожує до 10 років за ґратами.

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