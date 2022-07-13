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У Луганську поховали одразу майже 60 окупантів: РФ кричить про "невеликі втрати"

13 липня 2022, 15:00

ЗСУ ліквідували окупантів під час боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне.

похорон российских оккупантов
На Луганщині поховали одразу майже 60 окупантів / скриншот

На Луганщині окупанти поховали одразу 58 ліквідованих російських бійців. Усі вони були вбиті під час боїв на території області. При цьому російська влада продовжує запевняти, що втрати на війні в Україні у них невеликі. Про це повідомили у проросійськомуTelegram-каналі ЛуганськІнформЦентр.

Ліквідованих ховали у районі селища Відне Луганської області. На кадрах видно 58 трун з останками окупантів, які поставили в один ряд. За даними джерела, усі ліквідовані були у складі "народної міліції "ЛНР".

Блогер Necro Mancer повідомив, що російські окупанти загинули під час оборони міст Сєвєродонецьк та Рубіжне.

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За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували щонайменше 37 570 російських окупантів.

Нещодавно стало відомо про те, що Путіну відзвітували про втрати російської армії в Україні. Тоді, станом на ранок 9 липня, загиблих було щонайменше 52 066 осіб.

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