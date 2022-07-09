Путіну відзвітували про втрати армії РФ в Україні: двохсотих вже більше 50 тисяч - ЗМІ

ЗСУ вбили вже більше 50 тис. російських військових / Фото УНІАН

Втрати в російській армії, яка воює проти українських військових, склали вже 41 315 осіб. Саме таку цифру озвучили президенту РФ Володимиру Путіну під час ранкового звіту 9 липня. Про це повідомляє Telegram-канал GeneralSVR.

Повідомляється, що в цю цифру не включені дані про втрати бійців російських приватних військових компаній, які також воюють в Україні.

"Ця цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України, на п'ятницю 8 липня це 10 751 загиблих. Чергові підсумкові дані про втрати бійців ПВК повинні надійти в п'ятницю 15 липня. І надалі будуть оновлюватися раз на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, можна припустити, що втрати російської сторони становлять мінімум 52 066 осіб.

Серед загиблих і зниклих безвісти також є бійці Росгвардії - 2094 людини.

Варто зазначити, що ці дані навіть більші, ніж передає українська сторона. За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ втратила вже як мінімум 37 200 своїх бійців. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували щонайменше 300 російських солдатів.

читайте такожВ Україні не буде затяжної війни: ЗСУ повністю звільнять території максимум за 5 років - Тука

Раніше українські бомбардувальники і штурмовики атакували російських загарбників на південному і східному напрямках. В результаті успішного удару у росіян стало менше ще на два командно-спостережних пункти.

Також ми повідомляли, що в Одеській області відбувся повітряний бій між Збройними силами України та російськими окупантами. У середу, 6 липня, винищувач ворога вдарив по українських літаках, проте програв і змушений був ретируватися.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: