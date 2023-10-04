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Окупанти атакували Кривий Ріг: відбулися вибухи, на місто ще летять швидкісні ракети

Альона Вороніна
4 жовтня 2023, 09:17 оновлено 4 жовтня, 09:37
Мер міста закликав місцевих мешканців бути обережними і попередив про нову загрозу ракетного удару.
Дым, ракета
У Кривому Розі вибухи після атаки окупантів/ колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Російські окупанти атакували ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. У місті відбулися вибухи.

Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул. Також він попередив про нову загрозу – до населеного пункту наближаються ще інші швидкісні ракети.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", – написав він у Telegram.

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У той же час начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив у Facebook, що у місті працює протиповітряна оборона.

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена о 08:40, а через пів години о 09:10 її відмінили.

Перед оголошенням повітряної тривоги у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках та існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну дронами у ніч на 1 жовтня. Російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є влучання по промисловій інфраструктурі.

Також російські окупанти у ніч на понеділок, 2 жовтня, вдарили по Україні дронами-камікадзе і керованими авіаційними бомбами – є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура. У ЗСУ повідомили, що ворог знову спрямував удари на цивільну інфраструктуру і житлові райони.

Внаслідок обстрілу окупантами Херсона у ніч на 2 жовтня постраждала сім’я з дітьми. РФ обстріляла житлові квартали, у приватному будинку спалахнула пожежа. Постраждали матір і двоє дітей. У матері – осколкові поранення, 13-річна дівчинка отримала поранення середньої важкості, у її 12-річної сестри лікарі діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл.

Крім цього, окупанти атакували Харків вранці 2 жовтня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за межами Харкова було зафіксовано влучання ворожих ракет С-300.

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