Стрілянина під Києвом: у поліції назвали основну версію нападу

Чоловік стріляв прямо на вулиці / скріншот

Вранці 12 жовтня поблизу Києва, в селі Софіївська Борщагівка, прямо посеред дня сталася стрілянина. Невідомий чоловік стріляв у сім'ю з малолітньою дитиною. Тепер стало відомо, що напередодні інциденту постраждалі отримували погрози.

Як передають у Нацполіції Київської області, стрілець був у камуфляжі. А його ціль отримувала погрози щодо цивільно-правових відносин якраз напередодні. На даний момент залякування-основна версія поліцейських про причини нападу.

Також за попередніми даними зброя, з якої стрілець здійснив постріли, перероблена.

Нагадаємо, повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли у 27-річного молодого чоловіка, який разом з 28-річною дружиною сідав в автомобіль в поліцію надійшло близько 7:45. Чоловік отримав поранення в ногу. Також пошкоджено його автомобіль.