Вже зовсім скоро: британський професор назвав терміни закінчення пандемії COVID-19

"Доковідне" життя може повернутися вже в квітні 2022 року / Фото Reuters

Пандемія коронавірусу може закінчитися вже в квітні 2022 року, і світ повернеться до звичного "доковідного" життя. З такою обнадійливою заявою виступив професор медицини в Університеті Східної Англії Пол Хантер.

За його словами, COVID-19 слабшає, і до весни може перетворитися на просто "ще одну причину застуди", пише Daily Star.

"Це захворювання, що не зникає, інфекція не зникає, хоча ми не збираємося ще довго розглядати його як важку хворобу", - сказав Хантер.

Експерт зазначив, що врешті-решт доведеться послабити карантинні обмеження.

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"Зрештою, нам доведеться дозволити ковід-позитивним людям жити своїм звичайним життям, як і при будь-якій іншій застуді. І тому в якийсь момент ми повинні послабити обмеження", - вважає Хантер.

Професор зазначив, що хоча штам коронавірусу Омікрон набагато заразніший, ніж Дельта, проте захворювання новим мутованим штамом проходить легше, а ризик госпіталізації на 50-70% нижчий, ніж у Дельта.

Професор додав, що правила самоізоляції спричинили хаос у британській Національній службі охорони здоров'я: майже 19 тисяч медиків не працювали через коронавірус до 19 грудня. Карантинні обмеження також завдали шкоди готельній індустрії. Враховуючи це, професор зазначив, що варто подумати про зменшення карантинних обмежень вже після Великодніх свят у 2022 році.

Як повідомляв Главред, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Новий рік 2022 може стати роком закінчення пандемії коронавірусу. Надії покладаються на розробку вакцин другого і третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій.

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