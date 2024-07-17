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Підозрюють навіть породіллю: шокуючі деталі справи про викрадення дитини з пологового

Ангеліна Підвисоцька
17 липня 2024, 22:10
223
Породілля раніше вже стояла на обліку через неналежне виконання батьківських обов'язків.
викрадення дитини з пологового будинку
Викрадення дитини з пологового будинку в Кременчуці / Колаж: Главред, фото: Суспільне, pixabay

Нещодавно в Кременчуці стався шокуючий випадок. З перинатального центру Кременчука викрали новонароджене немовля. З'явилися шокуючі подробиці розслідування цієї справи, повідомляє Суспільне.

Відомо, що породілля вийшла з палати, щоб піти в буфет поїсти. Коли вона повернулася, то помітила, що малюка немає. Медсестри одразу почали шукати дитину та викликали поліцію. Виявилося, що малюка викрав 25-річний чоловік, який переодягався в жіночий одяг.

"Ми відпрацювали з першого дня 47 відеокамер. По гарячих слідах ми встановили місце проживання нашого підозрюваного і провели вдалий обшук, де знайшли наше немовля... Ця людина засвітилася перші рази саме в суботу і в неділю напередодні, за тиждень до скоєння злочину. Ми зрозуміли, що ця людина отримувала розвідінформацію", - повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

відео дня

Наразі дитина перебуває в медзакладі. Породілля розповіла, що їй дитину ще не віддали.

"Дитина не зі мною, і стан у неї задовільний. Я вийшла в буфет поїсти, коли повернулася - дитини немає. Покликала медсестричок, почали шукати. Викликали поліцію. Дізналася, що дитину знайшли вчора ввечері з новинного телеграму", - розповіла породілля.

Правоохоронці наразі перевіряють, чи причетна сама породілля до викрадення дитини. Зазначається, що 35-річна жінка вже перебувала на обліку соцслужби 2023 року у зв'язку з незалежним виконанням батьківських обов'язків.

"Ми не зупиняємося щодо дослідження питання якоїсь попередньої змови матері. Ми допитали одразу, в першу добу відпрацювали ймовірних батьків, їхніх родичів із застосуванням поліграфа. Поліграф показав, що вони не причетні до цього злочину", - додав начальник поліції Полтавської області.

Наразі чоловік, якого підозрюють у викраденні дитини, перебуває у слідчому ізоляторі. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Йому повідомили про підозру за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше російські окупанти вдарили по Києву ракетами. У Шевченківському районі Києва з-під завалів дістали тіла двох дітей. Це були брат і сестра. Разом із ними загинула і їхня мама. Вижив тільки батько дітей.

Пізніше стало відомо про те, що в Києві померла дитина після обстрілу "Охматдиту". Після терористичного удару РФ по дитячій лікарні хлопчика було транспортовано в одну з лікарень столиці.

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Кременчук викрадення людей новини Кременчука дитина
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