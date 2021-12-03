УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Харкові чоловік переодягнувся в жебрака і бив людей, які не дали йому милостиню

3 грудня 2021, 17:18

Невідомий пранкер обурив мережу своїм нелюдським вчинком.

false
Пранкер бив людей / УНІАН

У Харкові невідомий чоловік, схожий на бездомного, просив у людей милостиню. Однак, як тільки йому в цьому відмовляли, він відразу ж бив їх.

Як повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків", де з'явилося відео, зняте очевидцями, які побачили побиття люди, все-таки дали чоловікові милість.

Пізніше з'ясувалося, що це був пранкер, який просто переодягнувся бомжа і бив людей заради чоловік просто переодягнувся в людину, яка потребує допомоги, все це він робив заради контенту.

У Мережі вже назвали пранкера "мамкиним блогером" і засудили його вчинок.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося цікаве відео "зцілення" жебрака. У Львові жінка цілими днями сидить на інвалідному візку в центрі міста і просить перехожих про допомогу. Однак на місце "дислокації" вона прибуває на своїх власних двох ногах.

Також раніше у Києві бабулька просила милостиню біля торгового центру. З'ясувалося, що щодня жебрак заробляє близько 900 гривень, які тут же витрачає в супермаркеті, а потім, прикупившись, їде додому на таксі.

viber
новини Харкова пранкери блогери
Зараз ви переглядаєте новину «У Харкові чоловік переодягнувся в жебрака і бив людей, які не дали йому милостиню». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Цей спосіб врятує напівзасохлі квіти: як застосовувати просте добриво, що є в кожній аптечціЦей спосіб врятує напівзасохлі квіти: як застосовувати просте добриво, що є в кожній аптечці Збуваються бажання і супроводжує удача у всьому: кращі дні грудня 2021Збуваються бажання і супроводжує удача у всьому: кращі дні грудня 2021 Гороскоп на 2022 рік для Тільця: підвищення зарплати, доленосне рішення і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Тільця: підвищення зарплати, доленосне рішення і найкращі дні Сигаретний попіл - унікальне добриво для кімнатних рослин: як застосовувати і в чому користьСигаретний попіл - унікальне добриво для кімнатних рослин: як застосовувати і в чому користь Прикмети на 2 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 2 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду
18:11

Дніпропетровщина однією з перших прийняла бюджет-2022: третина коштів піде на "Велике будівництво"

18:09

Чи чекати морозів під -40º: українців попередили про погодний феноменВідео

18:00

Каменських здивувала жаркими танцями в спортивному костюмі з пір'ям і глибоким декольте

17:47

"Ворог атакує - ми наносимо контрудар": Резніков заявив про страх в "ЛДНР" через бій на ДонбасіВідео

17:41

"Каральні заходи" проти РФ: Київ закликав ФРН виставити Путіну "каталог санкцій"Відео

Реклама
17:36

У Києві чоловік прострілив ногу робітнику за неякісний ремонт

17:32

Нестандартний балет від Кухар і Стоянова та фотошоп для DOROFEEVA: яким буде новий випуск шоу Вечірній Квартал

17:24

Прикмети на 4 грудня: що не можна робити на Введення в Храм Пресвятої БогородиціВідео

17:18

У Харкові чоловік переодягнувся в жебрака і бив людей, які не дали йому милостинюВідео

16:58

Українкам можуть загрожувати проблеми з пенсіями: названа причина і спосіб вирішенняВідео

16:49

Вітчизняне не в фаворі: яку музику слухали українці у 2021 році

16:49

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в сонячне затемнення 4 грудняВідео

16:30

Експерти пояснили зв'язок між падінням цін на руду і металургійним ринком в УкраїніВідео

16:28

США назвали Росію єдиною країною, яка скупчує війська біля кордонів для шантажу сусідівВідео

16:23

Під Львовом загорівся костел, стовп диму видно за кілометриВідео

16:23

Блокада подорожчання популярних продуктів: у Раді пропонують повернути держконтроль над цінамиВідео

16:16

Памперси та синтезатор для Зеленського: Гончаренко і Лерос позмагалися у дотепності в РадіВідео

16:03

День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва

15:59

Вступ України до НАТО: Кулеба різко відповів на нахабний ультиматум КремляВідео

15:57

Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниВідео

Реклама
15:41

Жодна машина не пропустила "швидку": у Слов'янську лікарі не змогли врятувати 3-річну дитину

15:39

У Путіна висунули Байдену ультиматум через Україну і НАТОВідео

15:12

Готовність ЗСУ та підтримка Заходу: Україна завдасть контрудару у разі атаки з кордону БілорусіВідео

14:56

Сім'я 6-річної Мирослави Третяк залишилася без компенсації: "не довели бездіяльність держави"

14:56

Українцям різко накрутили тариф на газ: кому доведеться розщедритисяВідео

14:48

Принесуть біду і навіть смерть: ніколи не даруйте ці речі на Новий рік 2022Відео

14:47

В Італії знайшли мертвою українку – сиротами лишилися двоє дітей

14:44

Гороскоп на грудень-2021: Водолій закінчить рік на мажорній ноті, а Близнюкам доведеться тугоВідео

14:42

Померла Ніна Ургант - радянська актриса, зірка фільмів Білоруський вокзал і Я родом з дитинства

14:29

Сонячне затемнення 4 грудня 2021: кому зі знаків зодіаку воно принесе позитивні зміни та удачу

14:28

Арестович розповів про плани щодо мобілізації: є 150 тисяч підготовленого резерву

14:24

19 тонн аміаку просто неба: під Вінницею перекинулася фура з небезпечною речовиноюВідео

14:18

"Купили підроблений сертифікат-покайтеся": священик-уніат звернувся до українців з полум'яною промовоюВідео

14:13

Катерина Кухар вбила наповал образом суворої вчительки в чорній міні-сукні

13:58

Виклик Путіна на прямі переговори: у Слузі народу назвали мету ЗеленськогоВідео

13:46

Коронавірус на третьому місці серед причин смертей в Україні – НАНВідео

13:42

Нова пошта змінює умови доставлення посилок і документів: як і коли зміняться тарифиВідео

13:36

Комаровський "розніс" популярний міф про вакцинацію від COVID-19

13:26

Киянка холоднокровно розправилася зі знайомим заради куртки і телефону

13:13

Українцям у спеціальних центрах пояснюватимуть, як витрачати "вовину тисячу"

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 4 грудня 2021: Близнюкам – ризик травм, Тільцям – небезпечні спокуси, Водоліям - обманВідео

12:52

"Укрнафта" завершила буріння свердловини на Верхньомасловецькому родовищі

12:50

В Україні металурги вклали додатковий прибуток від зростання цін на залізну руду в модернізацію

12:41

Траур Залізного Арні: Шварценеггер втратив близьку людину

12:39

"Як мінімум, вісім": Ляшко анонсував вихід регіонів з "червоної" зони

12:39

Україна вперше виділила гроші на закупівлю найдорожчих у світі ліків для дітей

12:37

Світові ціни на залізну руду падатимуть, конкуренція зростатиме - експерт

12:23

На зустрічі із заступником Садового помер директор Будинку вчених, де влаштували БДСМ-вечіркуВідео

12:18

Удар по штаму Дельта: вакциновані люди менш заразні - дослідженняВідео

12:03

"Утворився дефіцит": в Україні злетять ціни на технікуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти