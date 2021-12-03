У Харкові чоловік переодягнувся в жебрака і бив людей, які не дали йому милостиню

Пранкер бив людей / УНІАН

У Харкові невідомий чоловік, схожий на бездомного, просив у людей милостиню. Однак, як тільки йому в цьому відмовляли, він відразу ж бив їх.

Як повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків", де з'явилося відео, зняте очевидцями, які побачили побиття люди, все-таки дали чоловікові милість.

Пізніше з'ясувалося, що це був пранкер, який просто переодягнувся бомжа і бив людей заради чоловік просто переодягнувся в людину, яка потребує допомоги, все це він робив заради контенту.

У Мережі вже назвали пранкера "мамкиним блогером" і засудили його вчинок.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося цікаве відео "зцілення" жебрака. У Львові жінка цілими днями сидить на інвалідному візку в центрі міста і просить перехожих про допомогу. Однак на місце "дислокації" вона прибуває на своїх власних двох ногах.

Також раніше у Києві бабулька просила милостиню біля торгового центру. З'ясувалося, що щодня жебрак заробляє близько 900 гривень, які тут же витрачає в супермаркеті, а потім, прикупившись, їде додому на таксі.