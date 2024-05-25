В Естонії заявили про розміщення військ в Україні: рішення має ухвалити парламент

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що наразі сама Україна "поки що не бачить необхідності" у відправленні західних військ до України.
"Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності", - наголосив Каріс в інтерв'ю фінській телерадіокомпанії Yle, передає Європейська правда.
Президент Естонії також зазначив, що відправлення солдатів армії Естонії - це не його рішення, і не рішення уряду. Зробити це може лише парламент країни.
Відправка військ НАТО в Україну: що відомо
Нагадаємо, що раніше у Таллінні заговорили про перекидання солдатів в Україну. При цьому радник президента Естонії уточнив, що естонські військові в Україні можуть виконувати "тилові" функції українських військ з метою звільнити їх для боротьби на фронті.
Президент України Володимир Зеленський висловився про війська НАТО в Україні. Він наголосив, що краще проводити навчання на території України, яке дасть прискорення процесу, без необхідності відправляти свою бригаду кудись у ту чи іншу країну, а потім вона повертається.
Стало відомо, що війська НАТО можуть з'явитись в Україні. Макрон прагне відновити стратегічну неоднозначність Заходу та вивести Москву з рівноваги, серед його останніх пропозицій - розгортання сил НАТО в Україні для виконання небойових завдань.
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