Із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку: окупанти викрали гендиректора ЗАЕС

Ігоря Мурашова викрали російські окупанти / Фото УНІАН

Російські окупанти силою затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і з зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Автомобіль чоловіка зупинили, коли він їхав із ЗАЕС в Енергодар.

Як йдеться у заяві президента Енергоатома Петра Котіна, поки що немає інформації про місцезнаходження Мурашова.

"Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою - він несе головну і виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції", - заявив Котін.

Він закликав негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання служби на АЕС.

"Окремо звертаюся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи щодо термінового звільнення Ігоря Мурашова з полону російських окупантів і повернення його до виконання посадових обов'язків", - додав Котін.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня 2022 року. Вони відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти на станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

30 серпня в Україні прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Планувалося, що на Запорізькій АЕС експерти будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки і стежити за тим, щоб ядерні матеріали не були поширені.

В Американському інституті дослідження війни (ISW) заявляли, що російські окупанти заважатимуть членам місії МАГАТЕ провести інспекцію та виявити всі порушення на ЗАЕС. Вони будуть використовувати тактику Ірану.

Експерти не помилилися, адже після прибуття місії на територію ЗАЕС окупанти не дали нормально провести інспекцію. Експерти пересувалися по ЗАЕС і спілкувалися зі співробітниками лише в присутності російських військових і співробітників Росатома.

Окупанти провели експертам "екскурсію" лише за своїм маршрутом і переконували, що на станції нібито знаходяться лише війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту.

Експерт з питань енергетики та член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою. За її словами, Росія хоче переключити на Крим і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС. Їм потрібно встигнути до опалювального сезону.

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