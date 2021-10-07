У двох областях пенсіонери зможуть вакцинуватися на Укрпошті: список адрес

Пенсіонери зможуть вакцинуватися на Укрпошті / УНІАН

У Київській та Чернігівській областях пенсіонери зможуть зробити щеплення від коронавірусу прям у відділеннях Укрпошти - відомо, що мобільні бригади працюватимуть у кількох населених пунктах.

"Крім центрів і пунктів щеплень, ми тепер даємо можливість вакцинуватися пенсіонерам і у відділеннях Укрпошти. Вже охопили 12 громад. Далі перелік будемо оновлювати. Це дозволить нашим літнім людям убезпечити своє здоров'я від тяжкого перебігу коронавірусу", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін, повідомляє прес-служба в Facebook.

З адресами відділень Укрпошти, де мобільні бригади будуть вакцинувати пенсіонерів, можна ознайомитися нижче.

Крім того, з 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях Укрпошти в Чернівецькій області.

У Чернівцях вони працюватимуть у трьох відділеннях:

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на вулиці Мізунській, 1,

Буковинської, 33А,

Гагаріна 36А.

Також пункти відкрили у Кельменцях, Вижниці, Путилі, Сокирянах та Берегометі.

Зазначимо, Вадим Арістов також назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Також Арістов розповів, чому зараз категорично не можна знімати маски.