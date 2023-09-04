У дві області України все частіше намагається проникнути ДРГ: у ДПСУ розкрили подробиці

Останнім часом російські диверсійно-розвідувальні групи роблять все більше спроб зайти на територію Сумської та Чернігівської області. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"РФ намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Україною. За останній час ми бачимо більшу активність по Сумському напрямку. Інколи виникають такі спроби у Чернігівській області. Натомість за останній час ми не фіксували спроб використання ДРГ по Харківській області", - зазначив Демченко в ефірі "Еспресо".
Він додав, що всі підрозділи Сил оборони України максимально посилені, обороняючи кордон від агресора. Ворожі ДРГ відразу виявляються і по них відкривається вогонь, вони відходять за лінію нашого державного рубежу.
Як повідомляв Главред, раніше у Сумській області недалеко від кордону російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла шістьох українських лісівників. Працівники лісгоспу їхали в службовому бусику, щоб виконати завдання по роботі, але на їхньому шляху трапилася ворожа ДРГ. Російські окупанти розстріляли лісівників впритул. Наймолодшому із загиблих був 31 рік, найстаршому – 50.
Також раніше Оперативне командування "Північ" повідомило про намагання російської армії проникнути на територію Сумської області. Окупанти здійснили черговий терористичний акт по відношенню до місцевого населення Сумської області. Є жертви та поранені.
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