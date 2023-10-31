В Донецьку 'прилетіло' по цистернах з пальним окупантів

Очевидці повідомляли про "прильоти у районі залізниці". Мешканці спершу почули вибухи, а вже потім сталась масштабна пожежа.

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31 жовтня у Донецьку прогриміли нові вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ресурси бойовиків

В окупованому Донецьку завдано ударів по складах з пальним російських військових. Пожежа трапилась після гучних вибухів.

Відео, як палає ряд цистерн, поширили у місцевих пабліках. Очевидці кажуть про "приліт у районі залізниці".

Стверджується, що масштабна пожежа сталась у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове. Саме там росіяни розмістили свої склади паливно-мастильних матеріалів.

відео дня

"Приліт" по окупантах в Донецьку 31 жовтня - дивіться відео:

Російські втрати у жовтні

Сьогодні, 31 жовтня, у бухті Севастополя помітили задимлення на одному з російських кораблів. Стверджувалося, що димів малий протичовновий корабель. У Telegram-канал зазначили, що таке задимлення не схоже на запуск двигунів. Ймовірно, це може бути пожежа або випробування димової установки.

Стало відомо про наслідки іще одного високоточного удару HIMARS по окупантах. Вогнем було знищено / поранено понад 100 російських мобілізованих з Чувашії - тобто усю колону разом з військовою технікою.

У новому осінньому наступі ЗС РФ, констатують і аналітики, і військові, зазнають величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

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