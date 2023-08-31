У Донецькій області розбилися два українських вертольоти Мі-8

У Краматорському районі Донецької області під час бойового завдання розбилися два українські вертольоти Мі-8. Є інформація, що в той час у повітрі був російський винищувач Су-35, а вертольоти заходили на посадку. Такий маневр проводиться, коли потрібно вберегтися від ймовірного ураження з боку противника. Слідство встановлює обставини катастрофи. Про це заявив начальник прес-служба Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що причина трагедії в Краматорському районі не встановлена. За попередньою інформацією, могли загинути 6 осіб, але відомості потребують уточнення.
"Але попередньо вже повідомляв начальник пресслужби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро", - заявив Євлаш.
Також є інформація, згідно з якою в повітрі у той час знаходився ворожий винищувач Су-35, і українські вертольоти заходили на посадку, щоб уберегтися від ймовірного удару.
"Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участю двох вертольотів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі, був ворожий винищувач Су-35", - сказав Євлаш.
Крім того, він додав, що причину авіакатастрофи встановлюють слідчі.
"Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи буде відомо згодом", - підкреслив Ілля Євлаш.
Що відомо про катастрофу двох вертольотів Мі-8 в Донецькій області
У середу, 30 серпня, Суспільне опублікувало інформацію про катастрофу двох українських вертольотів на Донбасі. Представник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені І.Сікорського Євген Рокита розповів, що загинули 6 пілотів бригади, вони виконували бойове завдання. Загиблі були офіцерами.
Імена загиблих не розголошуються.
Прощання із загиблими українськими пілотам буде в Полтаві. Панахида буде 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.
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