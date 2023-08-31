У Донецькій області розбилися два українських вертольоти Мі-8

Українські вертольоти виконували бойове завдання, слідство встановлює деталі авіакатастрофи, сказав представник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш.

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Причини падіння двох українських верртольотів Мі-8 встановить слідство / УНІАН (ілюстративне фото)

У Краматорському районі Донецької області під час бойового завдання розбилися два українські вертольоти Мі-8. Є інформація, що в той час у повітрі був російський винищувач Су-35, а вертольоти заходили на посадку. Такий маневр проводиться, коли потрібно вберегтися від ймовірного ураження з боку противника. Слідство встановлює обставини катастрофи. Про це заявив начальник прес-служба Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що причина трагедії в Краматорському районі не встановлена. За попередньою інформацією, могли загинути 6 осіб, але відомості потребують уточнення.

"Але попередньо вже повідомляв начальник пресслужби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро", - заявив Євлаш.

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Також є інформація, згідно з якою в повітрі у той час знаходився ворожий винищувач Су-35, і українські вертольоти заходили на посадку, щоб уберегтися від ймовірного удару.

"Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участю двох вертольотів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі, був ворожий винищувач Су-35", - сказав Євлаш.

Крім того, він додав, що причину авіакатастрофи встановлюють слідчі.

"Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи буде відомо згодом", - підкреслив Ілля Євлаш.

Що відомо про катастрофу двох вертольотів Мі-8 в Донецькій області

У середу, 30 серпня, Суспільне опублікувало інформацію про катастрофу двох українських вертольотів на Донбасі. Представник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені І.Сікорського Євген Рокита розповів, що загинули 6 пілотів бригади, вони виконували бойове завдання. Загиблі були офіцерами.

Імена загиблих не розголошуються.

Прощання із загиблими українськими пілотам буде в Полтаві. Панахида буде 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

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