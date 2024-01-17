Загибель британців в Україні: родичі заявили, що їх стратили "вагнерівці"

48-річний Ендрю Бегшоу і 28-річний Крістофер Перрі зникли безвісти на початку січня 2023 року в районі міста Соледар. Пізніше стало відомо, що вони загинули.

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​ Ендрю Бегшоу і Крістофер Перрі загинули на Сході України взимку 2023 року / Колаж: Главред, фото: instagram.com,rnz.co.nz ​

Родичі загиблого в Україні взимку 2023 року британського волонтера Ендрю Бегшоу заявили, що його стратили російські окупанти.

Батько Ендрю Філіп Бегшоу стверджує, що результати розтину свідчать про страту - чоловіка вбили пострілом в тулуб і в голову. За його словами, практично ідентичні поранення отримав Перрі, повідомляє Sky News.

Бегшоу називає це "класичним стилем страти" і зазначає, що люди, з якими вони говорили в Україні, припускають, що це було зроблено найманцями ПВК "Вагнер".

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Родичі загиблого волонтера закликали уряд Великої Британії розслідувати, чи не було скоєно військовий злочин.

Видання нагадує, що Бегшоу зник разом з британцем Крісом Перрі взимку 2023 року під час евакуації мирних жителів з Соледара. Волонтери врятували сотні життів, витягуючи людей з-під завалів на деокупованих територіях.

Спочатку Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомляло, що чоловіків вбили під час артилерійського обстрілу.

48-річний Ендрю Бегшоу - син відомих лікарів з Нової Зеландії Філіпа та Сью Бегшоу, повідомляє Радіо Нова Зеландія.

Сью та Філіп Бегшоу / Фото: rnz.co.nz

Філіп є засновником благодійної лікарні в Кентербері, а його дружина Сью понад 30 років працює в сфері психології молоді.

Вони розповіли організації Kiwi aid and Refugee Evacuation, яка працює з волонтерами в Україні, що Ендрю поїхав на війну з гуманітарною місією, вважаючи, що це буде правильно з моральної точки зору.

Ендрю Бегшоу / Фото: rnz.co.nz

Ендрю Бегшоу доставляв їжу та ліки місцевим жителям і допомагав літнім людям евакуюватися з охоплених війною населених пунктів.

Крістофер Перрі у листопаді 2022 року розповідав каналу Sky News про свою волонтерську роботу. За його словами, він займається евакуацією людей з прифронтової території.

Крістофер Перрі / Фото: instagram.com

Що відомо про загибель волонтерів

Волонтери - 48-річний Ендрю Бегшоу і 28-річний Крістофер Перрі - зникли безвісти на початку січня 2023 року в районі міста Соледар на сході Донецької області. Там тривали жорстокі бої між ЗСУ та російськими окупантами.

Бахмутський райвідділ поліції заявив, що британські волонтери зникли після того, як виїхали з Краматорська в Соледар.

У своїй останній публікації в Instagram Крістофер Перрі написав, що потрапив під обстріл під час евакуаційної місії в Бахмуті.

Пізніше британське МЗС повідомило з посиланням на заяву сімей загиблих, що волонтери були вбиті.

"З великим сумом ми повинні повідомити, що наш улюблений Кріссі був убитий разом зі своїм колегою Ендрю Бегшоу при спробі гуманітарної евакуації з Соледара на сході України", — йшлося в повідомленні.

Родичі Перрі говорили, що він "виявився втягнутим в Україну в березні, в найтемнішу годину на початку російського вторгнення, і допоміг тим, хто найбільше цього потребував, врятував понад 400 життів і безліч покинутих тварин".

За повідомленнями новозеландських ЗМІ, житель Нової Зеландії Бегшоу перебував в Україні для надання допомоги в доставці гуманітарної допомоги.

Ватажок найманців "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що нібито було знайдено тіло одного з британських волонтерів. За його словами, разом із загиблим були знайдені документи (волонтерське посвідчення) і на другого зниклого волонтера, а також паспорти обох британців - Ендрю Бегшоу і Крістофера Перрі.

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