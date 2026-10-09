Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Донецьку знищено 20 офіцерів РФ: ЗМІ дізналися подробиці потужного удару ЗСУ

Олексій Тесля
9 жовтня 2026, 21:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Атака ЗСУ стала найбільшою за кількістю втрат у російських штабах внаслідок одного удару під час війни.
Су-24М,
Завдано потужного удару по цілях РФ у Донецьку / Колаж "Главред", фото Вікіпедія, скріншот YouTube

Головне:

  • У Донецьку було знищено щонайменше 20 офіцерів армії РФ
  • Усі вони служили в штабах угруповання військ "Центр" - штабі ЦВО РФ

У результаті удару ЗСУ по окупованому Донецьку 26 серпня було знищено щонайменше 20 офіцерів армії РФ, зокрема кількох полковників.

Видання Медіазона називає цю атаку найбільшою за кількістю втрат у російських штабах внаслідок одного удару під час війни.

відео дня

Встановлено імена 20 російських офіцерів, ліквідованих у результаті масованого українського ракетного удару по окупованому Донецьку 26 серпня. 18 із них загинули в день атаки, ще двоє пізніше померли від отриманих поранень.

Усі вони служили в штабах угруповання військ "Центр" - штабі Центрального військового округу та штабі 41-ї загальновійськової армії. За даними видання, це наймасовіший відомий на даний момент випадок загибелі російських офіцерів під час війни з Україною в результаті однієї атаки.

Знімок екрана
/ zona.media

Подробиці потужного удару ЗСУ по Донецьку

У наведеному списку "Медіазони" є чотири старші офіцери. Також підкреслюється, що знищено чотирьох полковників штабу Центрального військового округу:

  • Бердюгін Артем Сергійович, 38 років, начальник відділу планування та координації розвідки розвідувального управління;
  • Калянов Олександр Григорович, 50 років, начальник відділу спеціальної розвідки розвідувального управління;
  • Легкий Сергій Володимирович, 47 років, заступник начальника військ радіоелектронної боротьби управління військ радіоелектронної боротьби;
  • Жигалов Юрій В'ячеславович, 39 років, начальник відділення спільної підготовки та взаємодії з родами військ організаційно-планового відділу управління бойової підготовки.
Знімок екрана
/ zona.media

Також видання підтвердило ліквідацію чотирьох полковників штабу 41-ї загальновійськової армії:

  • Лаптєв Сергій Володимирович, 48 років, начальник відділу - заступник начальника штабу оперативного відділу;
  • Латишев Василь Вікторович, 55 років, начальник штабу - заступник начальника ракетних військ та артилерії штабу відділу ракетних військ та артилерії;
  • Тимкін Євген Олександрович, 39 років, начальник відділу інженерних військ.

Уточнюється, що виявлено ще два випадки масового знищення офіцерів штабу 41-ї армії: 4 серпня загинули вісім офіцерів ЗС РФ, а 8 вересня - четверо.

Знімок екрана
/ zona.media

Що передувало

26 серпня ЗСУ завдали ракетного удару по Донецьку. Окупаційна влада та російські державні ЗМІ повідомили про атаку на ТРЦ "Донецьк Сіті". При цьому пропагандисти РФ опублікували, але потім видалили допис про 10 загиблих під час удару по Донецьку, посилаючись на свого кореспондента на місці подій.

При цьому з відео очевидців та повідомлень українських каналів випливало, що удар припав не на сам ТРЦ "Донецьк Сіті", а на район трьох корпусів недобудованого ЖК, що стоять поруч. OSINT-проєкт CyberBoroshno стверджував, що ракети влучили в підземний паркінг житлового комплексу, де могли перебувати російські військові.

"Главред" раніше писав про те, що у тимчасово окупованому Севастополі підірвали колишнього українського офіцера Роберта Шагеєва. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до ВМФ РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підрив автомобіля першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова в Донецьку. За попередніми даними, під автомобілем було закладено вибуховий пристрій, який спрацював вночі.

Як повідомлялося, раніше стало відомо про напад на високопоставленого військового в Саратовській області. Згідно з повідомленнями, замах на генерала Варпаховича стався вранці 3 вересня.

Читайте також:

Про джерело - Медіазона

"Медиазона" - російське інтернет-ЗМІ, засноване Петром Верзіловим та двома членами російської панк-рок групи "Pussy Riot", Марією Альохіною й Надією Толоконніковою. Головний редактор - російський політичний журналіст Сергій Смірнов.

Засновники "Медиазоны" зазначили, що окрім висвітлення російських судів, в'язниць і подібного, інтернет-ЗМІ було створене для заповнення порожнини, штучно створеної Кремлем методом репресій щодо незалежних медіа Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Донецька
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

22:22Світ
Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

22:09Світ
Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

21:21Світ
Реклама

Популярне

Більше
Як зігріти дім без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Як зігріти дім без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадки

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадки

Останні новини

22:22

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

22:09

Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

21:53

У Донецьку знищено 20 офіцерів РФ: ЗМІ дізналися подробиці потужного удару ЗСУ

21:21

Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

21:14

В українських дитсадках тепер приймають дітей від 6 місяців: де діє проєкт

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
21:03

Майже доба без електроенергії: киянам розкрили найгірший сценарій відключень

20:28

"Мені важче": alyona alyona назвала свою вагу і розповіла про проблеми зі здоров'ям

20:27

Як швидко зігрітися вдома без опалення: які речі треба одягнути

19:59

Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони актуально

Реклама
19:56

Допомога ГУР і технології для фронту: Християнський корпус, фонд "Надія" і Валерій Дубіль підтримали "Спецпідрозділ Тимура"

19:55

Зола може завдати шкоди в саду: яким рослинам підживлення зашкодитьВідео

19:37

"Чекаю на поліцію": Ксенія Мішина розбила елітне авто за 5 млн грн

19:29

Як висушити мокрі кросівки за ніч: доступні підручні засоби

19:18

РФ атакує захід України: в Івано-Франківську вибухи, на Рівненщині поранені діти

19:10

Денисенко розкрив головну умову Путіна: що Трамп має віддати Росії за перемир’яПогляд

18:54

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

18:53

Бунт проти Путіна: експерт розкрив, що може вивести росіян на протести

18:49

Навіщо розумні люди кладуть фольгу у взуття: несподіваний результат

18:43

Світло відключатимуть не цілодобово: українцям повідомили графіки на 10 жовтня

18:41

Тепло без зайвих витрат: на який режим радіатора слід перевести опаленняВідео

Реклама
18:21

Боб Ділан написав хіт у 21 рік: який сенс прихований у пісні, яку знає весь світ

18:05

НКРЕКП змінила правила відключення світла за борги з 1 жовтня

17:52

Федорову дорікнули за "Армію роботів": намагається продати невдалий проєкт трирічної давнини

17:44

Москва під атакою дронів: гримлять вибухи, урядові літаки кружляють в небі

17:27

Як позбутися старого нагару на посуді за 15 хвилин: перевірений спосіб

17:22

Орхідеї можуть не пережити зиму: що слід робити вже зараз, щоб зберегти квіти до весни

17:21

РФ почала запускати по Києву модернізовані "Шахеди": "Флеш" попередив про загрозуФото

17:19

Новий рівень сервісу обов'язкової автоцивілки: тарифи ОСЦПВ Basic / Standard / MAX від hotline.finance реклама

17:09

Дружина Шаї ЛаБафа подала на розлучення після майже 10 років шлюбу

17:08

Популярна блогерка вразила реакцією на приліт у її ЖК: "Не здригнулася"

16:49

Універсальний кляр для м'яса і риби з цибулі - готується лише три хвилини

16:20

Капуста для голубців буде мʼякою і не рватиметься: що потрібно додати в окріп

16:11

"У тебе квартира": дружина Павліка показала нерухомість 5-річного сина

16:11

РФ може припинити удари по енергетиці: яку умову Кремль висуває США

16:09

"Новий театр бойових дій": РФ хоче розширити війну, як зміниться фронт

16:04

Як правильно сказати "паєтки" українською - слово, яке знають не всі

15:45

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вверх: зʼявився курс валют на 12 жовтня

15:37

Магнітні бурі на піку, коливання сягли 6-бального рівня: прогноз активності

15:25

Що носити восени 2026: стилістка склала капсульний гардероб з 10 речейВідео

15:24

Київ під загрозою енергетичної ізоляції: чому світло вимикають уже зараз і що буде взимку

Реклама
15:09

Майже літні температури повернуться в Україну в жовтні: коли і де потепліє

15:00

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

14:43

Навіщо класти апельсинові шкірки в унітаз: незвичний лайфхак для туалету

14:29

Кавова гуща отримає друге життя: навіщо її ставлять у холодильник

14:13

Засновника скандального Z-каналу "Рибарь" затримали

13:54

"Слова забуваю": Олексій Суханов переніс інсульт

13:44

Автомобіль не заведеться вранці: що потрібно перевірити в жовтні

13:26

Україну заллє дощами: синоптикиня розкрила, де чекати на різку зміну погоди

13:23

Брітні Спірс з'явилася з дорослими синами-моделями – як вони виглядають

13:13

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти