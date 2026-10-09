У Донецьку знищено 20 офіцерів РФ: ЗМІ дізналися подробиці потужного удару ЗСУ

Атака ЗСУ стала найбільшою за кількістю втрат у російських штабах внаслідок одного удару під час війни.

https://glavred.net/ukraine/v-donecke-unichtozheny-20-oficerov-rf-smi-uznali-detali-moshchnogo-udara-vsu-10802969.html Посилання скопійоване

Завдано потужного удару по цілях РФ у Донецьку / Колаж "Главред", фото Вікіпедія, скріншот YouTube

Головне:

У Донецьку було знищено щонайменше 20 офіцерів армії РФ

Усі вони служили в штабах угруповання військ "Центр" - штабі ЦВО РФ

У результаті удару ЗСУ по окупованому Донецьку 26 серпня було знищено щонайменше 20 офіцерів армії РФ, зокрема кількох полковників.

Видання Медіазона називає цю атаку найбільшою за кількістю втрат у російських штабах внаслідок одного удару під час війни.

відео дня

Встановлено імена 20 російських офіцерів, ліквідованих у результаті масованого українського ракетного удару по окупованому Донецьку 26 серпня. 18 із них загинули в день атаки, ще двоє пізніше померли від отриманих поранень.

Усі вони служили в штабах угруповання військ "Центр" - штабі Центрального військового округу та штабі 41-ї загальновійськової армії. За даними видання, це наймасовіший відомий на даний момент випадок загибелі російських офіцерів під час війни з Україною в результаті однієї атаки.

/ zona.media

Подробиці потужного удару ЗСУ по Донецьку

У наведеному списку "Медіазони" є чотири старші офіцери. Також підкреслюється, що знищено чотирьох полковників штабу Центрального військового округу:

Бердюгін Артем Сергійович, 38 років, начальник відділу планування та координації розвідки розвідувального управління;

Калянов Олександр Григорович, 50 років, начальник відділу спеціальної розвідки розвідувального управління;

Легкий Сергій Володимирович, 47 років, заступник начальника військ радіоелектронної боротьби управління військ радіоелектронної боротьби;

Жигалов Юрій В'ячеславович, 39 років, начальник відділення спільної підготовки та взаємодії з родами військ організаційно-планового відділу управління бойової підготовки.

/ zona.media

Також видання підтвердило ліквідацію чотирьох полковників штабу 41-ї загальновійськової армії:

Лаптєв Сергій Володимирович, 48 років, начальник відділу - заступник начальника штабу оперативного відділу;

Латишев Василь Вікторович, 55 років, начальник штабу - заступник начальника ракетних військ та артилерії штабу відділу ракетних військ та артилерії;

Тимкін Євген Олександрович, 39 років, начальник відділу інженерних військ.

Уточнюється, що виявлено ще два випадки масового знищення офіцерів штабу 41-ї армії: 4 серпня загинули вісім офіцерів ЗС РФ, а 8 вересня - четверо.

/ zona.media

Що передувало

26 серпня ЗСУ завдали ракетного удару по Донецьку. Окупаційна влада та російські державні ЗМІ повідомили про атаку на ТРЦ "Донецьк Сіті". При цьому пропагандисти РФ опублікували, але потім видалили допис про 10 загиблих під час удару по Донецьку, посилаючись на свого кореспондента на місці подій.

При цьому з відео очевидців та повідомлень українських каналів випливало, що удар припав не на сам ТРЦ "Донецьк Сіті", а на район трьох корпусів недобудованого ЖК, що стоять поруч. OSINT-проєкт CyberBoroshno стверджував, що ракети влучили в підземний паркінг житлового комплексу, де могли перебувати російські військові.

"Главред" раніше писав про те, що у тимчасово окупованому Севастополі підірвали колишнього українського офіцера Роберта Шагеєва. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до ВМФ РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підрив автомобіля першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова в Донецьку. За попередніми даними, під автомобілем було закладено вибуховий пристрій, який спрацював вночі.

Як повідомлялося, раніше стало відомо про напад на високопоставленого військового в Саратовській області. Згідно з повідомленнями, замах на генерала Варпаховича стався вранці 3 вересня.

Читайте також:

Про джерело - Медіазона "Медиазона" - російське інтернет-ЗМІ, засноване Петром Верзіловим та двома членами російської панк-рок групи "Pussy Riot", Марією Альохіною й Надією Толоконніковою. Головний редактор - російський політичний журналіст Сергій Смірнов. Засновники "Медиазоны" зазначили, що окрім висвітлення російських судів, в'язниць і подібного, інтернет-ЗМІ було створене для заповнення порожнини, штучно створеної Кремлем методом репресій щодо незалежних медіа Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред