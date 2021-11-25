У Дніпрі знайшли найбільш заразний варіант "Дельта"-штаму: що відомо про інцидент

У Дніпрі знайшли найбільш заразний варіант "Дельта" -штаму / УНІАН

В Україні, крім індійського ("материнського") "Дельта"-штаму коронавірусу COVID-19 з'явилися ще більш небезпечні варіанти "Дельти". Про це повідомили представники Інституту молекулярної біології та генетики.

Одним з таких є "Дельта AY.4.2" - самий контагіозний з існуючих (тобто з найвищою здатністю до зараження).

Як кажуть вчені, 24 листопада " Дельта AY.4.2 " вперше був виявлений на території України - в місті Дніпро.

Проаналізувавши зразки біоматеріалів, які надійшли з восьми регіонів України, Вчені встановили, що станом на осінь-2021 "Дельта AY.4" штам найбільш поширений на Волині. Зустрічався він у зразках з Львівської, Херсонської області та з Одеси.

Вперше штам "Дельта AY.4.2" зафіксували у Великій Британії влітку нинішнього року. Як "Дельта", так і його мутовані варіанти мають підвищену контагіозність в порівнянні з уханьскім штамом SARS-CoV-2 і Альфа-варіантом коронавірусу (британським).

Реклама

читайте також"Таке було в Італії": Ляшко розповів про потужну атаку штаму Дельта в Україні

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що МОЗ прогнозує пік коронавірусу в Україні в найближчі 2-3 тижні. Далі до середини грудня повинен послідувати спад.

До того секретар РНБО Олексій Данилов розповівши , наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії.