УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Діти в Україні стали частіше хворіти "Дельтою": лікар розповіла, як його виявити

27 жовтня 2021, 13:09

Вірус часто вражає саме дитячий організм.

Діти в масках, коронавірус
Більшість дітей все ж хворіють на легку форму коронавірусу / УНІАН

Львівська область зараз вже досягла тих показників захворюваності коронавірусом, як це було навесні, а штамом коронавірусу "Дельта" найчастіше заражаються діти.

Голова Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко у коментарі "ТСН"заявила, що медики тих країн, де цей штам вже циркулював, попереджали про те, що цей штам вірус часто вражає саме дитячий організм.

"Зараз дійсно частка дітей серед хворих у Львівській області збільшилася з 5% до 7,5%. Проте більшість дітей все ж хворіють на легку форму коронавірусу. У них такі симптоми: незначне підвищення температури до 37, нежить", - зазначила Іванченко.

Також вона підкреслила, що батьки не завжди можуть розпізнати в цьому коронавірус.

читайте також"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "дельти", який потрапив в Україну з Британії"Це можна підтвердити тільки при обстеженні. Однак все ж збільшилася кількість дітей, які потребують стаціонарного лікування. Якщо зазвичай у Львівській області госпіталізували 10-12 дітей, то зараз у нас в області 44 дитини перебувають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" з діагнозом COVID-19", - поділилася Голова Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Реклама

Нова мутація "Дельти" вже в Україні

Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Більше того, він залазить (новий штам - ред.) до Києва", - заявив Данилов.

Автор: Сергій Кущ
viber
Дельта коронавірус
Зараз ви переглядаєте новину «Діти в Україні стали частіше хворіти "Дельтою": лікар розповіла, як його виявити». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинкуНіколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку Власова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоуВласова шокувала еротичним номером на столі перед суддями "Танців з зірками" і вилетіла з шоу Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарівЧи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на коронавірус: відповідь лікарів Має бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТОМає бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТО Сибірські холоди і сніг: яким буде листопад в УкраїніСибірські холоди і сніг: яким буде листопад в Україні

Останні новини

14:39

Відома актриса Римма Зюбіна потрапила в ДТП

14:24

Названо найсмачніший і корисний бургер: готувати всього 10 хвилин Відео

14:12

ДТП у Харкові: з'явилися подробиці про стан постраждалих

14:03

Місячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюру

13:42

Адвоката Саакашвілі не пустили до Грузії і відібрали паспорт: правозахисник залишився без документів

Реклама
13:42

Поки Дорофєєва у від'їзді: Володимир Дантес пристрасно вкусив танцівницю

13:32

Замість в'язниці в IT: у Мінцифри запропонували незвичайне покарання творцеві фейкової "Діі"

13:30

"Торгується до останнього, ціни знає": на Бессарабці розповіли про справжні закупівлі Тищенко Відео

13:09

Діти в Україні стали частіше хворіти "Дельтою": лікар розповіла, як його виявити

13:07

Законопроєкт №5655 про реформу містобудування можуть прийняти до кінця року

12:47

Оля Полякова розцілувала руки Ірині Білик і молила про прощення

12:40

ЗМІ дізналися подробиці про батьків підлітка, який влаштував ДТП у Харкові

12:33

"Вийду на ринг вбивати": розлючений Джошуа пообіцяв Усику жахіття у реванші Відео

12:02

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

11:52

У НАН б'ють на сполох через коронавірус: обіцяють по 30 тисяч ковід-хворих на добу і пік у листопаді Відео

11:49

Поліція спіймала хлопця, який зробив і продавав фальшиву "Дію" Відео

11:30

Підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, затримали: що загрожує 16-річному лихачу

11:19

"Всередині мене дитина": Alyona Alyona шокувала фанатів фото в підгузку

11:18

Чому спроби схуднути зазвичай провалюються: дієтологиня назвала причини

11:04

Під загрозою життя дітей: на Рівненщині оголосили надзвичайну ситуацію через небезпечну хворобу

Реклама
10:56

У МОЗ розповіли, яким українцям обов'язково зроблять третє щеплення від COVID-19

10:40

В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: які обмеження запровадять

10:16

У Раді розповіли, за яких умов вакцина може стати платною та коли Відео

10:12

Авіаційних фахівців для Албанії навчатимуть у столичному НАУ

10:08

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

10:03

Які народні методи неефективні проти коронавірусу: у МОЗ здивували відповіддю

10:01

Чи шкідливо пити каву вранці-відповідь медика

09:43

Росія хоче зменшити ціну на газ для Європи заради збереження контрактів – Bloomberg

09:18

Броколі та шпинат: як відновити та поліпшити зір за допомогою правильного харчування

09:09

"Гостро не вистачає кисню": в Одесі в COVID-центрі почалася серйозна криза Відео

08:54

В Україні новий рекорд щеплень за день: у МОЗ надали нову ковід-статистику

08:24

Україна пропонує "Газпрому" газовий контракт на 15 років: у РФ дають "задню"

08:24

Гороскоп на 27 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: виграш в лотерею або любов всього життя Відео

08:17

Має бути готова, якщо РФ зірве дах: чому Україну покликали на закриту зустріч НАТО Погляд

07:30

Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви Відео

07:23

На зміну морозам прийде тепло та проливні дощі: чим погода здивує Україну на початку листопада

06:29

16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові

06:25

Газовий удар Росії по Європі у ФРН вирішили "не помітити": у Берліні зробили заяву щодо СП-2 Відео

06:16

Росія хоче дотиснути Європу своїм газовим ломом Погляд

05:40

Неймовірно смачний сирний суп: покроковий рецепт Відео

Реклама
05:20

Українців налякали морозами до -25º: коли чекати лютого холоду Відео

03:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

03:18

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

02:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

02:21

Прикмети на 27 жовтня: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в біду Відео

01:56

Ця крупа здатна на багато що: розкрита нова унікальна користь гречки

01:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

01:46

Найстрашніше - попереду: ексміністр пояснив неминучість тотального локдауну Відео

00:55

Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії Фото Відео

00:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти