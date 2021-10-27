Діти в Україні стали частіше хворіти "Дельтою": лікар розповіла, як його виявити

Більшість дітей все ж хворіють на легку форму коронавірусу / УНІАН

Львівська область зараз вже досягла тих показників захворюваності коронавірусом, як це було навесні, а штамом коронавірусу "Дельта" найчастіше заражаються діти.

Голова Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко у коментарі "ТСН"заявила, що медики тих країн, де цей штам вже циркулював, попереджали про те, що цей штам вірус часто вражає саме дитячий організм.

"Зараз дійсно частка дітей серед хворих у Львівській області збільшилася з 5% до 7,5%. Проте більшість дітей все ж хворіють на легку форму коронавірусу. У них такі симптоми: незначне підвищення температури до 37, нежить", - зазначила Іванченко.

Також вона підкреслила, що батьки не завжди можуть розпізнати в цьому коронавірус.

читайте також"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "дельти", який потрапив в Україну з Британії"Це можна підтвердити тільки при обстеженні. Однак все ж збільшилася кількість дітей, які потребують стаціонарного лікування. Якщо зазвичай у Львівській області госпіталізували 10-12 дітей, то зараз у нас в області 44 дитини перебувають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" з діагнозом COVID-19", - поділилася Голова Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Нова мутація "Дельти" вже в Україні

Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Більше того, він залазить (новий штам - ред.) до Києва", - заявив Данилов.