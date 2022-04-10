У Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та область

У Дніпрі більше немає аеропорту-окупанти безбожно бомблять місто і область / соцмережі

Російські окупаційні війська вже майже добу наносять ракетні удари по Дніпру і області.

Як розповів голова ОДА Валентин Резніченко у Telegram, в Звонецькому потрапили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування і кількість жертв уточнюються.

"І повторна атака на аеропорт в Дніпрі. Від нього вже не залишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поруч. А ракети відлітають і летять. Кількість постраждалих з'ясовуємо. Як тільки буде інформація - повідомлю", - написав Резніченко.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі жінкам, дітям, а також людям похилого віку рекомендують евакуюватися з міста у зв'язку з ризиками військового загострення.

Також ми повідомляли, що міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку у Маріуполі була свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Читайте також: