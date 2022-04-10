Сирени щогодини: окупанти всю ніч бомбили Дніпропетровщину / Facebook / pvkshid

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів по Дніпропетровщині.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко розповів про "прильоти" протягом доби в різних районах.

У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об'єкт. Є один потерпілий. В Павлоградському районі ракета потрапила в промисловий об'єкт. Зруйнувала приміщення, сталася пожежа. Постраждалих немає. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. Також обійшлося без постраждалих.

"Є і хороша новина. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим!", - додав Резніченко.

читайте такожНовою метою Путіна може стати атака на Дніпро – екс-командувач сил НАТО в ЄвропіВсього по Дніпру було 7 "прильотів" ракет. Деталі нічного обстрілу регіону також розповів голова облради Микола Лукашук.

Він підтвердив руйнування в Дніпрі та Павлограді. І додав, що будівля фермерського господарства згоріла через попадання залишків ракети, яку збила система ППО.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі жінкам, дітям, а також людям похилого віку рекомендують евакуюватися з міста у зв'язку з ризиками військового загострення.

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