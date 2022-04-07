У Дніпрі рекомендували евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям

Борис Філатов запропонував рухатися далі в бік західної України.
У Дніпрі жінкам, дітям, а також людям похилого віку рекомендують евакуюватися з міста у зв'язку з ризиками військового загострення.
Як підкреслив мер міста Борис Філатов, жителям міста, які вже покинули Дніпро, радять поки не повертатися.
Разом з тим він звернув увагу на те, що евакуація не повинна стосуватися співробітників, задіяних на промислових підприємствах і в критичній інфраструктурі.
Він нагадав про те, що в Донецькій і Луганській областях порадили громадянам швидко покинути територію цих регіонів: "Тому велика кількість людей зараз їдуть через Дніпро...".
Філатов рекомендував жителям Дніпра і евакуйованим зі сходу рухатися далі в бік західної України, де обстановка більш безпечна.
Нагадаємо, на сьогодні для евакуації людей з окупованих міст або територій, де йдуть бойові дії, погоджено 10 гуманітарних коридорів.
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