У Дніпрі рекомендували евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям

У Денпрі запропонували евакуюватися з міста / Reuters

У Дніпрі жінкам, дітям, а також людям похилого віку рекомендують евакуюватися з міста у зв'язку з ризиками військового загострення.

Як підкреслив мер міста Борис Філатов, жителям міста, які вже покинули Дніпро, радять поки не повертатися.

Разом з тим він звернув увагу на те, що евакуація не повинна стосуватися співробітників, задіяних на промислових підприємствах і в критичній інфраструктурі.

Він нагадав про те, що в Донецькій і Луганській областях порадили громадянам швидко покинути територію цих регіонів: "Тому велика кількість людей зараз їдуть через Дніпро...".

Філатов рекомендував жителям Дніпра і евакуйованим зі сходу рухатися далі в бік західної України, де обстановка більш безпечна.

Нагадаємо, на сьогодні для евакуації людей з окупованих міст або територій, де йдуть бойові дії, погоджено 10 гуманітарних коридорів.

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