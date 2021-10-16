У Чернівцях на ходу обстріляли автомобіль, є постраждалі

Стрілянина в Чернівцях

У Чернівцях був обстріляний автомобіль під час руху - в результаті події, були поранені дві особи.

Одного з нападників вдалося затримати, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області

На одній з вулиць Чернівців невідомі вистрілили кілька разів по машині під час руху, де перебували 49-річний чернівчанин і 63-річна пасажирка.

У результаті обстрілу обидва отримали травми рук різного ступеня тяжкості.

Після чого правоохоронцям вдалося встановити одного зі зловмисників - ним виявився 22-річний житель Івано-Франківська. Чоловік був затриманий, зараз він знаходиться в СІЗО.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК (закінчено замах на умисне вбивство двох або більше осіб), та повідомили затриманому про підозру.

Сьогодні суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше Главред писав про те, що в Києва в результаті обстрілу невідомими маршрутного автобуса водій транспортного засобу отримав поранення.

Подія трапилася в Дніпровському районі.

Правоохоронці встановили, що зловмисники кілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та зникли.