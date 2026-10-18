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РФ двічі атакувала Запоріжжя: загинула жінка, серед поранених дитина

Марія Николишин
18 жовтня 2026, 08:42
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Під ударом опинилися два багатоквартирні будинки та 18 автомобілів.
РФ двічі атакувала Запоріжжя: загинула жінка, серед поранених дитина
Наслідки удару по Запоріжжю / колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Коротко:

  • Росіяни вночі двічі вдарили по Запоріжжю
  • Загинула 27-річна жінка, двоє людей поранені
  • Серед постраждалих - шестирічна дівчинка

У ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія завдала двох ударів по Запоріжжю. Пошкоджені будинки, є загибла. Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.

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"Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки", - наголосив він.

Семікін також розповів, що, на жаль, російський удар забрав життя 27-річної жінки. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

"Мої співчуття рідним та близьким", - сказав т.в.о. голови Запорізької ОВА.

  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня
    Наслідки удару по Запоріжжю 18 жовтня фото: t.me/zoda_gov_ua

Скільки днів РФ здатна підтримувати масовані атаки

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що окремий ризик становлять комбіновані удари, під час яких російські війська застосовують балістичні ракети та ударні безпілотники типу "Шахед" і "Герань".

За його словами, наявних ресурсів противника недостатньо, щоб проводити такі атаки щодня протягом тривалого часу.

"Підтримувати такий високий темп вони не зможуть. Якщо говорити про масовані комбіновані удари - із застосуванням балістики, "Шахедів" і "Гераней" - влаштовувати їх день у день у ворога зараз немає можливості. Росіяни можуть влаштувати терор у великому місті лише на добу-дві", - вважає військовий.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили української ППО протягом суботи, 17 жовтня, збили або придушили 140 із 157 російських ударних дронів. Також було знищено всі шість ракет S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зранку 16 жовтня російський безпілотник влучив у торговий центр у Сумах. Троє людей отримали поранення. Удар пошкодив дах і фасад будівлі, проте пожежі не виникло.

У ніч на 16 жовтня близько 20 ворожих ударних безпілотників атакували Волинь. Без електропостачання залишалися 370 тисяч абонентів. У Маневичах удар припав на приватне підприємство. Двоє людей отримали травми.

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Про особу: Михайло Семікін

Михайло Олександрович Семікін - тимчасово виконуючий обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації з 8 вересня 2026 року, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації (2024–2026). Депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання.

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