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Рух дронів та ракет РФ в одному додатку: українцям розкрили деталі

Олексій Тесля
17 жовтня 2026, 22:32
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Розроблено спільний проєкт Міністерства цифровізації, Міністерства оборони, Повітряних сил України та українських ІТ-компаній.
Ракетний удар, карта тривог
З’явився додаток із маршрутами руху дронів та ракет РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, карта тривог

Головне:

  • У додатку "Повітряна тривога" можна відстежувати маршрути ворожих ракет і дронів
  • Запрацював спільний проєкт Мінцифри, МО та ЗС України

У додатку "Повітряна тривога" тепер доступна карта орієнтовного маршруту руху ворожих дронів і ракет.

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, це спільний проєкт Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних сил України та українських ІТ-компаній.

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Корецький наголошує, що під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації та не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах.

"Важливо! Карта не показує точне місцезнаходження цілей у режимі реального часу. У разі оголошення тривоги необхідно негайно прямувати до укриття й залишатися там до відбою", - додав прем’єр.

Росія планує масштабну кампанію проти енергосистеми України: що відомо

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль передав європейським партнерам у Парижі перехоплений документ із ймовірним планом російських атак на енергетичну інфраструктуру країни. Згідно з матеріалами, що потрапили до розпорядження видання, йдеться про серію ударів, спрямованих на масштабне руйнування енергосистеми України.

Рух дронів та ракет РФ в одному додатку: українцям розкрили деталі
/ Главред

У документі, як стверджується, передбачено застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіаційних бомб. Серед можливих об’єктів атак перелічені електроподстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

Окремий пункт плану стосується українських атомних електростанцій. Згідно з опублікованими даними, Росія може спробувати вивести з ладу три діючі АЕС, які мають важливе значення для енергопостачання країни.

Для досягнення цієї мети, як зазначено в документі, можуть розглядатися удари по відкритих розподільних пристроях - об’єктах, через які атомні станції підключаються до загальної електромережі. Стверджується, що ці вузли розташовані менш ніж за одну милю від реакторів.

Як писав Главред, раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося про те, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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