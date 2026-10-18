Мати прихильниці Путіна Шукшиної опинилася у важкому стані в лікарні.

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Лідія Шукшина не розуміє, де вона перебуває / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Коротко:

Що сталося з Шукшиною

Як медики оцінюють її стан

Мати прихильниці Путіна Марії Шукшиної Лідія Федосєєва-Шукшина перебуває в лікарні після екстреної госпіталізації. Стан 88-річної актриси залишається важким.

Як пишуть російські пропагандисти, артистку доставили до лікарні з серцевою недостатністю. Незадовго до госпіталізації у неї з’явилися набряки та задишка, після чого знадобилася термінова медична допомога.

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Лідія Федосєєва-Шукшина у важкому стані / Telegram-канал 112

Зараз Федосєєва-Шукшина отримує кисневу підтримку через носові канюлі. Крім того, медики відзначають порушення серцевого ритму. За опублікованими даними, актриса також не орієнтується в тому, де перебуває, і не усвідомлює, що знаходиться в лікарні.

Останніми роками за Шукшиною доглядає її молодша дочка Ольга. За даними джерела, саме близькі могли викликати швидку допомогу, коли стан артистки погіршився.

Незважаючи на важкий стан, лікарі продовжують надавати актрисі необхідну допомогу. Про подальші зміни в її самопочутті поки що не повідомляється.

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Про особу: Марія Шукшина Марія Шукшина - радянська та російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша дочка актриси Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну та закликає до окупації українських територій.

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