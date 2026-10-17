РФ ударила по Україні сотнями дронів і ракет: у ПС розкрили, скільки збили

Росія атакувала Україну 157 ударними БПЛА, зокрема 25 реактивними.

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ЗСУ протистоять ударам РФ / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

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Збито або знешкоджено 140 із 157 російських ударних дронів

РФ атакувала Україну 157 ударними БПЛА, у тому числі 25 реактивними

Сили української ППО протягом суботи збили або придушили 140 із 157 російських ударних дронів.

Також знищено всі шість ракет S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Станом на 22:00 у повітряному просторі перебуває близько 30 ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!" - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 7:30 до 19:30 Росія атакувала Україну 157 ударними БПЛА, зокрема 25 реактивними, "Герберами" та дронами інших типів. Серед збитих – 22 реактивні дрони.

/ Інфографіка: Главред

Росія готує нові удари по енергетиці України

За даними The New York Times, Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений документ із передбачуваним планом атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. У ньому, як стверджується, передбачено застосування до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб для ураження електроподстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Окремо в документі згадується можливе виведення з ладу трьох діючих українських АЕС. Для цього, згідно з опублікованими даними, можуть бути атаковані розподільні пристрої, що з’єднують станції з енергосистемою та розташовані поблизу реакторів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Вінниця залишилася без електроенергії в результаті чергової російської атаки. Куди саме влучили російські засоби ураження, влада не уточнює.

Нагадаємо, раніше Росія атакувала Волинь ударними безпілотниками типу "Шахед", зокрема реактивними. У Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал, а в результаті атаки загорілися близько 10 вантажних автомобілів з напівпричепами, є один постраждалий.

Моніторингові канали попереджали, що найближчими днями зберігається загроза нових російських атак по Україні. Росіяни готують балістичний удар по об’єктах у Київській області, а також нову хвилю атак дронів по західних регіонах.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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